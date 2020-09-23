Ahmet Ağaoğlu: "Livaja listemizde değil"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Marko Livaja için teklif yaptıklarını iddialarını cevapladı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Ahmet Ağaoğlu: 'Livaja listemizde değil'
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23 Eylül 2020 21:46
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, AEK'den Marko Livaja'yı istedikleri iddiasına Yunan basınında yanıt verdi.

Ağaoğlu, 27 yaşındaki oyuncunun gündemlerinde olmadığını belirtirken, "Livaja için en ufak bir ilgimiz yok. Bu iddialar nereden çıkıyor, bilemiyorum. Gerçekten listemizde değil" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un, Alexander Sörloth'un ayrılığının ardından daha önce Fenerbahçe'nin de gündemine Livaja için girişimlere başladığı yazılmıştı.



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