Ahmet Ağaoğlu'dan transfer açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transferde adı geçen Dmitry Barinov ile ilgili "Kesinlikle doğru değil. Bizim böyle bir gündemimiz yok" dedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ahmet Ağaoğlu'dan transfer açıklaması
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20 Kasım 2022 11:52
Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımında forma giyen Dmitry Barinov'un Trabzonspor'a transfer olacağına dair iddialar kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu tarafından yalanlandı.

26 yaşındaki ön liberonun gündemlerinde olmadığını açıklayan Ağaoğlu, "Kesinlikle doğru değil. Bizim böyle bir gündemimiz yok" ifadesini kullandı.

Barinov ise yaptığı açıklamada, Türkiye'de 4 büyük takımdan birine transfer olacağını duyurmuştu.

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon takımı ile 3'ü Rusya Kupası, 16'sı Premier Lig olmak üzere 19 resmi maçta görev yaptı. 1 gol, 1 asistle oynadı.

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