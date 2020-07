Adnan Dalgakıran'dan bağış açıklaması ve yeni proje müjdesi!

Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, siyah - beyazlı takımın geleceği, bağış kampanası ve yeni projeler hakkında açıklamalarda bulundu.



Beşiktaş YouTube hesabına konuşan Dalgakıran, şu ifadeleri kullandı;



"STRATEJİK OLARAK ÇOK ÖNEMLİ MAÇ"



"Malatya benim askerlik yaptığım yer. Yıllar sonra geldim, çok değişmiş. Daha da güzelleşmiş. Buraya kafileyle beraber geldik, bizim için çok önemli bir maç. Malatya güzel bir şehir ama şu anda Malatya'yı irdeleyecek durumda değiliz. Bizim açımızdan stratejik olarak çok önemli bir maç. Malatya için de önemli bir maç."



"ÇOK CİDDİ BİR DEĞİŞİME İHTİYACIMIZ VAR"



"Zor bir karşılaşma olacak. Bizim de çok ciddi eksiklerimiz var. Malatya'da küme düşme hattından çıkmak istiyor, ligde kalma çabası içerisinde. Diğer takımların da aldığı sonuçlara baktığınızda hiçbir evdeki hesap çarşıya uymuyor. Geçtiğimiz yıllardaki yönetimlerin yaptığı planlamalar bu sene beklentiyi karşılamadı. Beşiktaş'ın çok ciddi bir değişime ihtiyacı var her alanda. Önümüzde zorklu ve uzun süreçler var, sabırla hareket etmemiz gereken. Hocamızla teknik ekiple yöneticilerimizle geleceğin Beşiktaş'ını yaratmaya çalışırken, karşımıza çıkan fırsatları değerlendirmeyi arzu ediyoruz. Takım da hocamız da elinden geleni yapacaktır. Buradan güzel bir sonuç almak, 3.'lük için ümit ışığı yakacaktır."



"BEŞİKTAŞ, TÜM TÜRKİYE'NİN TAKIMI"



"Bu işin içerisinde taraftarlık var, camia olmak var. Bütün dünyada taraftar sadece sonuçla eğlenir, coşar. Bu taraftarın arkasında da çok güçlü bir camia olması gerekir ki orada kuvvetli başarılar gelsin. Camia demek ne demek? Beşiktaş'ın tüm problemleriyle ve geleceğiyle yakından ilgilenen topluluk anlamına gelir. Bir şampiyonluk çok önemli ama ona hangi bedelle ulaştığınız çok daha önemli. Gelir - gider dengesi, doğru yönetilip yönetilmediği, bir stratejisinin olup olmadığı, sistematik hareket edip etmediği... Pek çok konuyu denetleyen ve oraya doğru yöneticileri getiren camiadır. Camia olmanın yolu da Beşiktaş Kulübü'nün hem kongre üyeliği, divan kurulları, dernekleri, bütün alanlarıyla direkt ilgilenen toplulukların olması ve bu toplulukların Beşiktaş'tan bir çıkar beklemeksizin forma, kulüp aşkıyla doğru değerlendirmeleri yapabilecek nitelikte olması gerekir. Malatya'daki derneğin yöneticileriyle konuştuğumuz zaman Beşiktaş'ın kongre üyeliklerine onları davet ettik. Dün 3-4 arkadaşımız kongre üyesi oldu. Beşiktaş, Türkiye'nin takımı. Türkiye'nin bütün şehirlerinde çok daha aktif ve kuvvetli olmalıyız. Bu katılımı sağlamak için ileride farklı açılımlar yapacağız. O kadar çok sorunu var ki kulübün, o kadar yönetilmemiş ki kulüp, bu sorunların üstesinden gelmek zaman alacak ve hepimiz, sabır, cesaret göstermemiz gereken bir döneme gireceğiz."



"250 BİN SMS'İMİZ VAR"



"Beklentiler farklı farklı tabii. Kampanyanın başındaki kişi olarak benim beklentim daha realist. Başkanımız Ahmet Nur Çebi, inanılmaz bir gayret gösteriyor. Beni tanıyanlar bilir, kolay kolay biri için söylemem. Ben şaşkınlıkla izliyorum onun performansını. Çok ciddi bir gayret gösteriyor, tüm detaylarla yakından ilgileniyor. Başkanımızın beklentisi çok daha yüksek. O, hesabı şöyle yapıyor; "Bizim 20 milyon taraftarımız varsa 20 milyon taraftarımız da SMS gönderecektir" diye düşünüyor, doğal ve haklı olarak. Gerçekte kulüplere baktığımızda o biraz farklı işliyor. Şu anda 250 binin üstünde SMS'imiz var. Bundan da mükerrer SMS'leri çıkarırsanız demek ki 200 bin kişi SMS göndermiş. Sosyal medyaya baktığımız zaman sadece Facebook'ta 5 milyonun üzerinde izleyicimiz var. Bunu her iki tarafta da doğru şekilde analiz etmemiz lazım. Biz bir SMS kısmındaki kendimize ait değerlendirmeleri yapacağız, ikincisi de bütün dünyada taraftarın bu konuya ilgisi iş maddi desteğe geldiğinde hangi noktalarla işliyor bunu doğru analiz edeceğiz. Fenerbahçe'nin kampanyasında da aşağı yukarı böyle bir SMS olmuştu. Ancak bizim kampanyamız SMS'ten ibaret değil. Pek çok kişi bize, kampanyamızın stratejilerini söyleyin diyor. Ancak bu stratejik olarak yanlış olur. Aşama aşama görecekler. İkinci kısma geçtik şu anda, iş adamlarıyla olan kısma yani. Onlarla toplantılar yapıyoruz, Beşiktaş'a destek vermelerini istiyoruz. Bunun üçüncü ve dördüncü kısmı da gelecek. Taraftarlarımızla zamanı gelince bunların hepsini paylaşacağız. Ancak bunun ötesinde de biz Beşiktaş'ın gelir stratejilerinde ciddi değişikliklere gideceğiz. Taraftarı da sistemin içine alan dijital altyapıya sahip bir Beşiktaş yaratma peşindeyiz. Beşiktaş'a yeni gelir kaynakları oluşturacağımızdan, Beşiktaş'ın gelir gider dengelerini kuracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ancak şunu da herkes bilsin ki; elimize aldığımız şey, elimizin kolumuzun ciddi şekilde bağlı olduğu bir şey. Bu bağları çözmek zaman alıyor. Dolayısıyla da kendi sistemimizi, yönetim biçimimizi uygulamak Beşiktaş'ta biraz zaman alacak. Taraftarın da camianın da bu sabrı göstereceğine, bize bu desteği vereceğine inanıyoruz. Hep beraber yeni Beşiktaş'ı birlikte yaratacağız ama biraz zaman alacak."



ÖZKAYNAK PROJESİ



"Beşiktaş zaten geçmişte kendi yetiştirdiği futbolcularla ve genç futbolcularla çok ciddi başarılar elde etmişti. Başarı, tabii ki sadece genç futbolcularla elde edilen bir kavram değil. Hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Bunları bir sistematik içerisinde yapmak önemli. Bir insan sırf genç olduğu için mutlaka oynar diye bir şey yok. Bunlar bir süreçten geçiyor. Yetenekleri ölçülüyor, gelecekte performanslarının nasıl olacağı çok ciddi şekilde analiz ediliyor. Hocamız da analiz ediyor, diğer anlamda bizler de bu konulara bakıyoruz. Bir takımda satabileceğiniz hiçbir futbolcu yok, yaş ortalamanız 34 ve sadece şampiyonluk peşinde o yıl için gelecek yılları feda eden bir yaklaşımda bulunmak bizim anlayışımız değil. Biz sürdürülebilir bir başarı peşinde koşmak istiyoruz. Tabii ki tecrübeli isimler olacak kadronun içinde, genç yetenekler olacak. Genç yetenek ya da altyapı dediğimizde sadece kendi altyapımızdan bahsetmiyoruz biz. Bütün dünyadaki genç ve yetenekli oyuncular bizim ilgi alanımıza giriyor. Beşiktaş, yeni gelir kaynakları oluşturmak adına futbolcu da satarak gelir elde etmesi gereken bir kulüp. Öyle bir borç batağına saplanılmış ki... Sürdürülebilir bir borç oluşturmak için bu politikaları da aynı zamanda oluşturmamız gerekiyor. Doğru adamı, doğru, uygun fiyatla bulup, parlatıp, satabilmemiz gerekiyor. Oysa biz, maksimum değerine ulaşmış, yaşı maksimuma ulaşmış insanlara hadi bizde son bir performans göster demişiz. Bunlar popülist yaklaşımlar. Biz bu yaklaşımların içerisinde bulunmayacağız. Elimizi kolumuzu bağlayan şeylerden mutlaka sıyrılacağız. Sıyrıldıkça bu yönetim kendi tarzını daha fazla belli edecek. O zaman taraftarımız daha mutlu olacak. Ligde 10 milyonluk bir takım 100 milyonluk bir takımı rahatça yenebiliyor. Burada bir problem var. Buradaki sorun nedir? Sadece Beşiktaş'ta değil diğer kulüplerde de oluşmuş bir problem. Bizim yapacağımız hamlelerin, Türk futbolu için de bir devrim ve yol gösterici nitelikte olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu sorumluluğu taşıyoruz üstümüzde."



"KORKUNÇ BİR ŞEYİ DEVRALDIK"



"Gönlümüz ister ki ünlülere gerek kalmadan 10 milyon Beşiktaşlı'nın destek vermesiyle bunun altından kalkalım. Onlara da hak veriyorum. Yıllarca bu destekler istenmiş ama Beşiktaş giderek daha da kötü hale gelmiş. Kafalarında soru işaretleri var. Bu işaretleri çözmemiz hızlıca mümkün olmuyor açıkçası. Bizi kısıtlayan şeyleri söyledik. Bir zaman geliyor ve o zaman içerisinde Beşiktaş'a daha çok güvenecekler ve daha fazla şey yapacağız. Beşiktaşlı olan tüm unsurların içinde olacağı bir sistematik kurmaya çalışıyoruz. Sadece bağışla alakalı değil. Kültürel bir değişimden bahsediyoruz. Beşiktaş'ta ünlü sanatçılarımız var ayrı ama çok nitelikli bilişim uzmanı Beşiktaşlılar var. Taraftar bunları tanımıyor ama şu anda öyle dinamik, genç ve bilgili arkadaşlar Beşiktaş'ın bu altyapısıyla ilgili gayret sarf ediyor. Dijital olarak önümüzdeki 3 ayda taraftarlarımızın önüne çok değişik şeyler gelecek. Altyapının sabit bir gelir kaynağına ulaşması ve o gelirin hiçbir yere ulaşmadan direkt altyapıya gitmesi ile ilgili çabalarımız var. Bu da bizim için çok önemli ve stratejik olacak. Biz geldiğimizde tuvaletlerine bile girilemeyen inanılmaz şeylerle karşılaştık. Akatlar dökülüyor... Korkunç bir şey devralındı. Ancak ben çok ümitliyim. Biz sürekli altyapıya bir akar sağladığımız zaman darphane haline dönüştürebiliriz. Avrupa'da yetişen Türk futbolcularına çok ciddi ilgi var. Çok sayıda futbolcumuz var. Avrupa'dan çıkan Türk futbolcu sayısı, 85 milyonluk ülkeden çıkan futbolcu sayısının neredeyse 20 katı nitelikte kalite olarak. Yeteneklerde bir sorun yok, sorun sistemsizlikte. Herkes anında bir başarı bekliyor, yöneticiler de buna uyarak gelirleri çarçur ediyorlar. Biz bu yaklaşımda olmayacağız. Gelir gider dengelerini sağlayacağız. 300 milyon eksi gelir gider farkı var, böyle bir kulübün yaşaması mümkün değil. Yeni gelir kaynaklarımız, daha elektronik ortamda olacak. YouTube'umuzu çok daha etkin hale getireceğiz. Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde lansmanla başlayan projelerimiz olacak. Biz gerçekçiyiz. İnsanların hoşuna gitsin diye olmayan şeyleri söyleyen bir başkanımız ve yönetimimiz yok. Biz ümitsiz olsak burada olmayız, bırakırız. Geçmişin alışkanlıklarından sıyrılacağız ve sisteme odaklanacağız. Yöneticilerin önde olacağız bir sistemi yok etmek istiyoruz."



"5 YIL SONRA..."



"5 yıl sonra Beşiktaş'ı hem Avrupa'da hem Türkiye'de her zaman hedefi üstte olan, sürdürülebilir başarı isteyen, gelir gider dengesini kurmuş, çalışanlarının maaşlarını zamanında ödeyen organize bir Beşiktaş görüyorum."