Adanaspor evinde kazandı nefes aldı

Trendyol 1. Lig karşılaşmasında Adanaspor ağırladığı Tuzlaspor'u 2-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adanaspor evinde kazandı nefes aldı
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11 Şubat 2024 15:27
Trendyol 1. Lig 22. hafta karşılaşmasında Adanaspor konuk ettiği Tuzlaspor'u 2-1 mağlup etti.

Adanaspor'a galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Junior Fernandes ve 74. dakikada Fatih Kurucuk, Tuzlaspor'un tek golünü ise 39. dakikada Mehmet Coşkun kaydetti.

Adanaspor bu galibiyetle puanını 23'e çıkarırken, Tuzlaspor ise 22 puanda kaldı.

Adanaspor bir sonraki karşılaşmasında Erzurumspor'a konuk olurken, Tuzlaspor evinde Boluspor'u ağırlayacak.

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