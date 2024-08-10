Adana Demirspor'un kırmızı kart beklentisi

Adana Demirspor, Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada Jayden Oosterwolde'nin Edouard Michut'a yaptığı müdahaleye kırmızı kart bekledi.

Haber; Sporx.com
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Adana Demirspor'un kırmızı kart beklentisi
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10 Ağustos 2024 22:32
Son güncelleme 10 Ağustos 2024 22:53
Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 27. dakikasında Adana Demirsporlu futbolcu Edouard Michut, Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde'nin müdahalesiyle orta alanda yerde kaldı.

Hakem Atilla Karaoğlan, bu müdahalenin ardından Jayden Oosterwolde'ye sarı kart gösterdi.

Adana Demirsporlu futbolcular ve teknik heyeti, karşılaşmanın hakemine pozisyonun kırmızı kart olduğuna dair yoğun itirazlarda bulundu.

Karşılaşmanın VAR hakemi Onur Özütoprak, pozisyonu incelemesinin ardından oyunun başlatılması yönünde karar verdi.

FENERBAHÇE'DEN DE KART BEKLENTİSİ

Öte yandan Fenerbahçe'de de 33. dakikada yerde kalan Osayi Samuel için kırmızı kart beklentisi oluştu. Rakibinin müdahalesiyle yerde kalan Osayi için faul düdüğü çalındı.

Hakem Atilla Karaoğlan, Adana Demirsporlu futbolcu Milan Mohammedi'ye sarı kart göstermesinin ardından Sarı-lacivertliler kırmızı kart itirazında bulundu.

İşte o pozisyon;



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