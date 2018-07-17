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Adana Demirspor, Orhan Taşdelen'i kadrosuna kattı

Adana Demirspor, geçen sezon Akhisarspor'da forma giyen savunma oyuncusu Orhan Taşdelen'i transfer etti.

Kaynak: AA
Adana Demirspor, Orhan Taşdelen'i kadrosuna kattı
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17 Temmuz 2018 23:09
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, geçen sezon Akhisarspor'da forma giyen savunma oyuncusu  Orhan Taşdelen'i transfer etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, mavi-lacivertli ekibin 31 yaşındaki futbolcu Orhan Taşdelen'le sözleşme imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, tecrübeli oyuncunun Akhisarspor'da geçen sezon 8 karşılaşmada forma giydiği bildirildi.

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