Adana Demirspor'da flaş transfer hamlesi!

Adana Demirspor, Bernard Duarte'nin transferi için resmi teklif yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Adana Demirspor'da flaş transfer hamlesi!
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17 Ocak 2022 20:40
Mario Balotelli'yi yaz transfer döneminde kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken Adana Demirspor, ara transfer döneminde de önemli bir isim için harekete geçti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Akdeniz ekibi, bir dönem Everton'da forma giyen Bernard Duarte için resmi teklif yaptı.

Everton'un ardından Sharhaj'a transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon 13 maçta iki kez fileleri sarstı.

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