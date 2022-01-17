Adana Demirspor'da flaş transfer hamlesi!

Mario Balotelli'yi yaz transfer döneminde kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken Adana Demirspor, ara transfer döneminde de önemli bir isim için harekete geçti.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Akdeniz ekibi, bir dönem Everton'da forma giyen Bernard Duarte için resmi teklif yaptı.



Everton'un ardından Sharhaj'a transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon 13 maçta iki kez fileleri sarstı.





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