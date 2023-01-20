Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'ndaki maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Karşılaşmada Giresunspor 13. dakikada penaltıdan Rijad Bajic'in attığı golle öne geçti. Karşılaşma uzun süre bu skorla devam ederken Adana Demirspor'un eşitlik golü 84. dakikada Badou Ndiaye'den geldi.



Giresunspor'da Alexis Perez, 18. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Perez, gelecek haftaki Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. Adana Demirspor'da da Yusuf Sarı, uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.



Bu sonucun ardından Adana Demirspor 34, Giresunspor 21 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor, Sivasspor deplasmanına gidecek. Giresunspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



4. dakikada Svensson'un sağ kanattan yerden ortasında ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba'nın sol ayakla plase vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.



7. dakikada Gökhan İnler'in sağdan pasıyla ceza yayı açıklarında topla buluşan Stambouli'nin sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.



11. dakikada gelişen Bitexen Giresunspor atağında Görkem Sağlam'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Rodrigues müdahale etti. Hakem Yasin Kol, VAR monitöründe pozisyonu izledikten sonra Rodrigues'in topu eliyle kestiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.



13. dakikada Bitexen Giresunspor öne geçti. Bajic'in kullandığı penaltı vuruşunda kalecinin sağına gönderdiği top ağlarla buluştu: 0-1.



25. dakikada Svensson'un ceza sahasına yerden pasında topla buluşan Belhanda'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.



42. dakikada ani gelişen Bitexen Giresunspor atağında orta sahada topla buluşan Campuzano'ya, orta çizgiye kadar kalesini terk eden kaleci Ertaç Özbir ayaklarıyla müdahale ederek tehlikeyi savuşturdu.



45+3. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında arka direkte kale sahası içinde yükselen Manev'in kafa vuruşunda top dışarı çıktı.



Maçın ilk yarısını Bitexen Giresunspor 1-0 önde bitirdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





46. dakikada Ndiaye'nin ceza sahası içinden penaltı noktasına ortaladığı topla buluşan Emre Akbaba'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.



48. dakikada ani gelişen atakta ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Sainzn'in vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



60. dakikada Belhanda'nın sol kanattan penaltı noktasına ortasına Yusuf Sarı'nın vuruşunda, top üst direkten oyun alanına geri döndü.



68. dakikada ceza sahası dışından Rodrigues'in sert şutunda top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.



84. dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Belhanda'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında seken topu Bjarnason kale alanı içine gönderdi. Topla buluşan Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.



Kalan bölümde iki takımın da çabaları gol getirmeyince, müsabaka 1-1 sonuçlandı.



Stat: Yeni Adana



Hakemler: Yasin Kol, Aleks Taşcıoğlu, Serkan Çimen



Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Manev, Stambouli, Semih Güler, Svensson, Gökhan İnler, Ndiaye, Rodrigues, Yusuf Sarı, Belhanda, Emre Akbaba



Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Sergio, Campuzano, Mejia, Borja Sainz, Görkem Sağlam, Bajic



Gol: Dk. 13 Bajic (Penaltıdan) (Bitexen Giresunspor)



Kırmızı Kart: Dk. 18. Perez (Bitexen Giresunspor)



Sarı kart: Dk. 45+2 Borja Sainz (Bitexen Giresunspor)





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