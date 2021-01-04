Abramovich kararını verdi: Lampard yerine Sheva!

Transferde harcanan 247 milyon euroya rağmen son 6 maçta 1 galibiyet alınması ve şampiyonluk yarışının dışında kalınması nedeniyle Frank Lampard'ın Chelsea'deki menajerlik koltuğu sallantıda...



Le10Sport'un haberine göre; Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, Frank Lampard'ın yerine Andrei Shevchenko'nun bu göreve getirilmesi yönünde yönetim kuruluna tavsiyede bulundu.



Andrei Shevchenko ile arasında futbol dışında dostluk bağı da olan Abramovich, Ukraynalı efsaneyi Milan'dan Chelsea'ye bizzat transfer etmişti. Rus milyarder, Ukrayna Milli Takımı'nın kaderini değiştiren ve yenilmesi güç bir takım haline getiren Shevchenko'nun bu takım için en ideal isim olduğunu yönetim kuruluna iletti.



Shevchenko, Ukrayna Milli Takımı'nda teknik direktör olarak çıktığı 41 maçta 21 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Sheva'nın aldığı mağlubiyetlerin 6'sı pandemiden sonra eksik kadroyla çıktığı İspanya, Fransa, Almanya, Polonya ve İsviçre'ye karşı alındı.



Yaz döneminin en hareketli takımı olan Chelsea, bu sezon ligde çıktığı 17 maçta 7 galibiyet ve 5 mağlubiyet alarak 8 sıraya indi, zirvenin 7 puan gerisine düştü.



