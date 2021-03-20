Aboubakar'ın gölgesi Serdar Aziz olacak

Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de ilk hedef, rakibin en etkili ismi Aboubakar'ı durdurmak olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Aboubakar'ın gölgesi Serdar Aziz olacak
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20 Mart 2021 10:57
Beşiktaş'ın maça baskılı başlayacağını düşünen F.Bahçe'nin ilk hedefi rakibin en etkili ismi Aboubakar'ı durdurmak olacak.

Erol Bulut, bu görevi Serdar Aziz'e verdi. Bulut, talebesinden Aboubakar'ı gölgesi gibi takip etmesini ve boş alan bırakmamasını istedi.

Deneyimli hoca, beklere de Larin'e karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.



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