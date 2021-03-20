Aboubakar'ın gölgesi Serdar Aziz olacak

Beşiktaş'ın maça baskılı başlayacağını düşünen F.Bahçe'nin ilk hedefi rakibin en etkili ismi Aboubakar'ı durdurmak olacak.
Erol Bulut, bu görevi Serdar Aziz'e verdi. Bulut, talebesinden Aboubakar'ı gölgesi gibi takip etmesini ve boş alan bırakmamasını istedi.
Deneyimli hoca, beklere de Larin'e karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.
Erol Bulut, bu görevi Serdar Aziz'e verdi. Bulut, talebesinden Aboubakar'ı gölgesi gibi takip etmesini ve boş alan bırakmamasını istedi.
Deneyimli hoca, beklere de Larin'e karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.