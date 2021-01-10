Aboubakar: "Beşiktaş benim ikinci ailem"

Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, derbi maçı öncesi Hatayspor'da alınan beraberliği değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Aboubakar: 'Beşiktaş benim ikinci ailem'
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10 Ocak 2021 21:11
Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, Hatayspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Annesini toğrağa veren Kamerunlu oyuncu, "Garip duygular içerisindeyim, golden sonraki duygularım özeldi, ama hayat böyle, kabul etmek lazım. Bundan sonra annnesiz yaşayacağım. En iyi yapabileceğim şey bu sene şampiyon olup bu şampiyonluğu da anneme adamak olur." ifadelerini kullandı.

Kendisine verilen desteğe teşekkür eden Aboubakar, "Başkanımız hocamıza teknik ekibe taraftara arkadaşlarıma tüm mesaj yollayanlara çok teşekkür ediyorum, Beşiktaş benim ikinci ailem. Bunu hissediyorum, Beşiktaş benim için çok özel." dedi.



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