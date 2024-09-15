Abel Xavier: 'Aslan yine Aslan gibi'

Süper Lig'in 5'inci haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, Rizespor'u 5-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Oynanan karşılaşmayı eski futbolcu Abel Xavier, değerlendirdi.
İŞTE ABEL XAVİER'İN AÇIKLAMALARI:
"Galatasaray için lig yeni başlıyor diyebiliriz. Kabul etmek gerekir ki büyük başarılarla geçen iki sezonun ardından Okan Buruk, yeniden inşa etmesi gereken bir kadro ve oyunla devam edecek bundan sonra. Tabi ki bu yeni adaptasyon sürecinin hızlanmasındaki en önemli faktör sonuçlar. Rizespor gibi organize bir oyun oynama çalışan bir takım karşısında kazanmaya devam etmek çok önemli. Özellikle de ilk yarıdaki baskılı oyun ve gelen goller sonrası bunun daha değerli olduğunu söylemek lazım.
"GABRİEL SARA'YA DİKKAT"
Sezon başında geciken takviyelerin de takıma sağladığı uyumu görmek güzel. Örnek olarak Sara... Milli araya kadarki kısımda ödenen bonservise karşılık sahaya yansıyan performans eleştirilmişti. Dün gece izlettirdikleri ise bence bir fragman. Oyunun her iki yönünü de gayet doyurucu şekilde oynayabilecek kapasitede bir isim.
"TATSIZ BAŞLANGIÇ"
Okan Buruk için sezon biraz tatsız başladı. Süper Kupa yenilgisi ve Devler Ligi'nden elenmek ağır oldu. Ancak Avrupa hâlâ elde ve lige tüm yaşananlara rağmen harika başlayan bir Galatasaray var. Okan Buruk bence bu süreci iyi yönetiyor ve ilerleyen süreçte daha da zorlaşacak yarışta yine iddialı olacağını gösteriyor. Osimhenli Galatasaray bence herkesten bir adım önde."
İŞTE ABEL XAVİER'İN AÇIKLAMALARI:
"Galatasaray için lig yeni başlıyor diyebiliriz. Kabul etmek gerekir ki büyük başarılarla geçen iki sezonun ardından Okan Buruk, yeniden inşa etmesi gereken bir kadro ve oyunla devam edecek bundan sonra. Tabi ki bu yeni adaptasyon sürecinin hızlanmasındaki en önemli faktör sonuçlar. Rizespor gibi organize bir oyun oynama çalışan bir takım karşısında kazanmaya devam etmek çok önemli. Özellikle de ilk yarıdaki baskılı oyun ve gelen goller sonrası bunun daha değerli olduğunu söylemek lazım.
"GABRİEL SARA'YA DİKKAT"
Sezon başında geciken takviyelerin de takıma sağladığı uyumu görmek güzel. Örnek olarak Sara... Milli araya kadarki kısımda ödenen bonservise karşılık sahaya yansıyan performans eleştirilmişti. Dün gece izlettirdikleri ise bence bir fragman. Oyunun her iki yönünü de gayet doyurucu şekilde oynayabilecek kapasitede bir isim.
"TATSIZ BAŞLANGIÇ"
Okan Buruk için sezon biraz tatsız başladı. Süper Kupa yenilgisi ve Devler Ligi'nden elenmek ağır oldu. Ancak Avrupa hâlâ elde ve lige tüm yaşananlara rağmen harika başlayan bir Galatasaray var. Okan Buruk bence bu süreci iyi yönetiyor ve ilerleyen süreçte daha da zorlaşacak yarışta yine iddialı olacağını gösteriyor. Osimhenli Galatasaray bence herkesten bir adım önde."