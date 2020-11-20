Yıllarca çalıştığı İstanbul ekibinde Edin Visca'yı üst seviyeye çıkartan ve Boşnak yıldız üzerinden hücumda fark oluşturan Avcı, benzer stratejiyi Anthony Nwakaeme'de uygulayacak. Futbolcusunun skor katkısından zaten memnun olan bordo-mavili hoca, 'Bay Beyin'e daha fazla sorumluluk verip, onu takım lideri haline getirecek.



28 GOL ATTI 23 DE ASİST YAPTI



Fırtına'nın Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup olduğu maçta iki gol atıp bir de asist yaptıktan sonra sakatlanan Nwakaeme, Alanyaspor sınavında kadroda yer almasına rağmen riske edilmemişti. Nijeryalı yıldızın liderliğine çok güvenen Avcı, özellikle bu toparlanma sürecinde onun sergileyeceği futbolu kritik nokta olarak görüyor.



Takımda 3. sezonunu geçiren Nwakaeme, bu süre zarfında toplam 80 maça çıkarken 28 gol atıp 23 de asist yaptı. Bu istatistiğiyle Karadeniz ekibinin skora en fazla katkıda bulunan ismi konumunda bulunan 31 yaşındaki yıldızın BB Erzurumspor maçında oynayacağı öğrenilirken, moralinin de yerine geldiği gözlendi.



YÜZÜ ARTIK GÜLÜYOR



Karadeniz devinin top cambazı futbolcusu Nwakaeme, Abdullah Avcı'nın da göreve gelişiyle daha da hırslandı. Antrenmanlarda oldukça iyi bir görüntü ortaya koyan 31 yaşındaki sol kanat, takım arkadaşlarıyla da sıkça şakalaşmaya başladı. 1.85 boyundaki yıldız, Kasımpaşa yenilgisi sonrası Newton'u eleştiren açıklamalar yapmış ve ardından İngiliz hoca ile yollar ayrılmıştı..







