Abdullah Avcı'dan Afobe'ye özel ilgi

Trabzonspor'da yeni teknik direktör Abdullah Avcı, idmanlarda Benik Afobe ile yakından ilgileniyor

, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'dan Afobe'ye özel ilgi
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25 Kasım 2020 13:54
Sezon başında Stoke City'den kiralanan Benik Afobe, Trabzonspor'daki ikinci maçında 2 gol atarak taraftarın sevgisini kazanmıştı.

Kongolu oyuncu, Fenerbahçe karşısında da 1 kez ağları sarssa da sonrasında gole hasret kalmıştı. Abdullah Avcı'yla yeni bir sayfa açmak isteyen tecrübeli forvet, Erzurum sınavında pozisyonlara girdi ancak yararlanamadı. Avcı, Bordo-Mavililer'in tepkisini çeken Afobe'ye sahip çıktı. Başarılı çalıştırıcı, idmanlarda 27 yaşındaki oyuncuyla yakından ilgileniyor.



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