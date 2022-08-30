AVCI'NIN BARDHI PLANI

ŞUT GÜCÜNDEN FAYDALANMAK İSTİYOR

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan Trabzonspor, bu sezon da aynı başarıya ulaşmak istiyor. Bordo-mavililerin bu sezonki transferlerinden biri olan Enis Bardhi için Abdullah Avcı'nın planı belli oldu.Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, takımın kreatif ayaklarından Enis Bardhi'yi rahatlatmak istiyor. Yoğun pres altında oynayan Makedon yıldız yeteneklerini sergilemekte zorlanıyor.Deneyimli çalıştırıcı, 27 yaşındaki yıldızını daha serbest bırakacak. Böylece rakip savunmanın kafasının karıştırılması planlanıyor. Avcı, Bardhi'nin şut gücünden de faydalanmak istiyor.