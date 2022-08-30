Abdullah Avcı'dan Bardhi'ye yeni rol

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni transfer Enis Bardhi'den en iyi şekilde faydalanmanın yollarını arıyor. İşte Avcı'nın planı...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'dan Bardhi'ye yeni rol
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30 Ağustos 2022 12:02
Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan Trabzonspor, bu sezon da aynı başarıya ulaşmak istiyor. Bordo-mavililerin bu sezonki transferlerinden biri olan Enis Bardhi için Abdullah Avcı'nın planı belli oldu.

AVCI'NIN BARDHI PLANI

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, takımın kreatif ayaklarından Enis Bardhi'yi rahatlatmak istiyor. Yoğun pres altında oynayan Makedon yıldız yeteneklerini sergilemekte zorlanıyor.

ŞUT GÜCÜNDEN FAYDALANMAK İSTİYOR

Deneyimli çalıştırıcı, 27 yaşındaki yıldızını daha serbest bırakacak. Böylece rakip savunmanın kafasının karıştırılması planlanıyor. Avcı, Bardhi'nin şut gücünden de faydalanmak istiyor.





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