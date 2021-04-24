Abdullah Avcı: 'Burası Trabzonspor!'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-0 kazandıkları Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi değerlendiren Avcı, "Galip gelmek şehre, camiaya, oyuncu grubuna iyi hissettiriyor. Bu oyun artık bir akıl oyunu. Taktiksel konuşacağım. Dünya futbolu çok değişiyor. Bugün oynadığımız takım, ligin organizasyonu olan bir takımı. Bugün 3-5-2'yle başladı, 4-3-3'e döndü. Eskiden bir şey vardı, büyük takım şöyle, kendi oyununu oynar falan. Kalktı bunlar. Kendine göre değişir bunlar. Tamamen topla oynamak isteyen bir hocaları var. Daha ileri boyutta artık. Alanya'da da aynıydı. İtalya'da Sassuolo'da çalışıyordu teknik adamları. Tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



Taktiksel bir değerlendirme yapan Trabzonspor'un hocası, "Maç öncesi topun onlarda kalacağını biliyorduk. Bugün bu bir plan. Seni bu tuzağa, baskıya çıkarmak ve geniş alanda yakalamak istiyorlar. Bazen geçiş, bazen set oynayabilen bir takım olmamız lazımdı. Biz bunu sabırlı bir şekilde oynadık. Devre arasında rica etmedim, emrettim. Merkezi daha iyi kapatmamız gerektiğini. Karagümrük ikinci yarıda devreye girdi. Ancak, biz de ilk yarıda oyunu kopartabilirdik. 2. golü bulduktan sonra daha akıllı oynayan, rakibe bir şey vermeyen bir takımdık. Taktiksel olarak bizi bu mutlu etti. Taktik disipline uymak beni inanılmaz mutlu etti. Kazanmak tekrar güzel. 63 puan. Başladığımızdan bu yana tüm istatistikler zirveye gitti. Sıralamada en aşağıdan yukarı çıktı. Gelişiyoruz. Hızla gelişmemiz lazım. Burası Trabzonspor." dedi.



Edgar Ie'nin sakatlığıyle ilgili gelen soruya Avcı, "Edgar'ın kasığında çekme vardı. Devre arasında Majid'i hazırladık. Konsantrasyonu yüksekti." cevabını verdi ve konuşmasını noktaladı.



