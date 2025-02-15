Abdülkerim Bardakcı: "Bu ayıbı temizleyeceğiz"

Galatasaray'ın yıldızı Abdülkerim Bardakcı, "AZ Alkmaar'ı İstanbul'da eleyeceğiz. Hem de şampiyon olacağız. Bu ayıbı temizleyeceğiz. Ben inanıyorum, herkes de inansın" dedi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Abdülkerim Bardakcı: 'Bu ayıbı temizleyeceğiz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Şubat 2025 12:56
Galatasaray'ın milli stoperi Abdülkerim Bardakcı, AZ Alkmaar ile oynanan maçtan sonra arkadaşlarını teselli etti. Tecrübeli oyuncunun sözleri adeta soyunma odasını inletti.

Abdülkerim, "AZ Alkmaar karşısında bize yakışmayacak bir görüntü sergiledik. Bu skoru unutturmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. AZ Alkmaar'ı İstanbul'da eleyeceğiz. Hem de şampiyon olacağız...Bu ayıbı temizleyeceğiz. Ben inanıyorum, herkes de inansın" ifadelerini kullandı.

FUTBOLCULAR KENETLENDİ

Bu sözlerden sonra Galatasaraylı futbolcular kenetlendi ve soyunma odasında büyük bir coşku hakim oldu. Galatasaraylı futbolculardan bazılarının Abdülkerim'e destek veren açıklamaları oldu. 

 

YENİ ÜYELERE Özel İlk Kuponunun Tamamı Bizden! kampanyası! BU FIRSATI KAÇIRMAYIN <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery