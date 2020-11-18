Abdülkadir Ömür'den büyük fedakarlık

Abdullah Avcı'dan sonra çıkışa geçmek isteyen Trabzonspor'da genç yıldız takdir topladı. Abdülkadir Ömür, sakatlığı tam geçmese de dünkü idmanda takımla birlikte çalışmaya katıldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Abdülkadir Ömür'den büyük fedakarlık
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18 Kasım 2020 08:36
Erzurumspor maçının hazırlıklarını Abdullah Avcı yönetiminde sürdüren Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür'den iyi haber geldi. Genç yıldız sakatlığı tam geçmemesine ve hafif ağrıları olmasına rağmen dünkü idmanda takımla birlikte çalıştı.

Abdülkadir Ömür'ün Erzurum maçına büyük önem verdiği ve "Bu maçta ne pahasına olursa olsun forma giymeliyim" ifadesini kullandığı öğrenildi.

 


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