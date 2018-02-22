  •  
    Ve Güneş kararını verdi; "1 numaram o olacak..."
  •  
    Bugün 00:00'dan sonra serbest kalacak 24 isim
  •  
    Eljif 'inTürkiye'deki yeni durağı olabilir! Sürpriz..
  •  
    G.Saray'a HAYAT veren 7 ayrılık kararı birden!..
  •  
    İstanbul'a veda etmek için hazırlanan 22 isim!

ABD'li Bobby Brown, Olympiakos'ta

Yunanistan ekibi Olympiakos, ABD'li basketbolcu Bobby Brown'ı transfer etti.

Kaynak: AA
ABD'li Bobby Brown, Olympiakos'ta
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Şubat 2018 15:27
THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Yunanistan ekibi Olympiakos, ABD'li basketbolcu Bobby Brown'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Brown ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Türkiye'de Beşiktaş Sompo Japan, İtalya'da Montepaschi Siena, Almanya'da EWE Baskets, Yunanistan'da Aris forması giyen tecrübeli oyun kurucu, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Sacramento Kings, Minnesota Timberwolves, Los Angeles Clippers ve son olarak Houston Rockets'ta görev yaptı.

Brown, Montepaschi Siena'da oynadığı dönemde, maç başına 18,8 sayı ortalamasıyla Avrupa Ligi'nin 2012-2013 sezonundaki en skorer oyuncusu olmuştu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için