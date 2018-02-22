THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Yunanistan ekibi Olympiakos, ABD'li basketbolcu Bobby Brown'ı kadrosuna kattı.Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Brown ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.Türkiye'de Beşiktaş Sompo Japan, İtalya'da Montepaschi Siena, Almanya'da EWE Baskets, Yunanistan'da Aris forması giyen tecrübeli oyun kurucu, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Sacramento Kings, Minnesota Timberwolves, Los Angeles Clippers ve son olarak Houston Rockets'ta görev yaptı.Brown, Montepaschi Siena'da oynadığı dönemde, maç başına 18,8 sayı ortalamasıyla Avrupa Ligi'nin 2012-2013 sezonundaki en skorer oyuncusu olmuştu.