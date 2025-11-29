A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsviçre deplasmanında!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ikinci maçında İsviçre'ye konuk olacak.Fribourg kentindeki Saint-Leonard Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve S Sport'tan canlı yayımlanacak.Türkiye, Dünya Kupası yolunda sahasında çıktığı ilk mücadelede Bosna Hersek'i 93-71 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, İsviçre'ye de üstünlük kurarak 2'de 2 yapmaya çalışacak.İsviçre ise C Grubu'ndaki ilk maçında ilk yarısını 57-34 önde tamamlamasına karşın Sırbistan'a deplasmanda 90-86 mağlup oldu.Milli takımın Bosna Hersek ile oynadığı karşılaşmada sağ ayak bileğinden sakatlanan Onuralp Bitim, aday kadrodan çıkarıldı. Muhsin Yaşar ile Yiğit Onan ise İsviçre müsabakasının kadrosuna dahil edilmedi.Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Basketbol Takımı'nın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer (Anadolu Efes), Kenan Sipahi, Furkan Haltalı (Bahçeşehir Koleji), Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan (Beşiktaş GAİN), Tarık Biberovic (Fenerbahçe Beko), Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), Sertaç Şanlı (Dubai Basketbol), Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos AKTOR)FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ikinci maçında İsviçre'ye konuk olacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, 1059. müsabakasına çıkacak.Tarihindeki ilk maçını 24 Haziran 1936'da Yunanistan ile oynayan Türkiye, 89 yılık süreçte 1058 karşılaşma yaptı. Bu müsabakaların 548'ini kazanan Türkiye, 509'undan mağlubiyetle ayrıldı.Milli takım, tarihinde bir kez de beraberlik yaşadı. Ay-yıldızlı ekibin 13 Haziran 1995'te İstanbul'da Makedonya ile yaptığı özel maç, 78-78 beraberlikle sonuçlandı.A Milli Basketbol Takımı, resmi maçlardaki ilk galibiyetini 1949 yılında Mısır'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda elde etti.Turnuvadaki ilk iki mücadelede Yunanistan'a ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmada Suriye'yi mağlup ederek resmi müsabakalardaki ilk galibiyetine imza attı.Ay-yıldızlılar, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında elde etti.İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı 97 sayı farkla 142-45 yendi.A Milli Takım, tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerini ise Hırvatistan ve Fransa karşısında yaşadı. Milliler, Almanya'da organize edilen 28. Avrupa Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 113-63'lük skorla, 50 sayı farkla mağlup oldu.Milliler, 3 Temmuz 2024'te Fransa ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçını da aynı şekilde 50 sayı (96-46) farkla kaybetti.A Milli Basketbol Takımı, Ergin Ataman yönetiminde 96. maçına çıkacak.Ay-yıldızlılar, deneyimli başantrenörün başında bulunduğu 95 karşılaşmada 51 galibiyet ve 44 mağlubiyet yaşadı.Türkiye, kariyerine ulusal ve uluslararası birçok kupa sığdıran Ataman yönetiminde 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) ikinci olarak gümüş madalya kazandı.FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ikinci maçında deplasmanda İsviçre ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman, müsabakada çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.Ergin Ataman ile milli basketbolcu Tarık Biberovic, Saint-Leonard Spor Salonu'ndaki antrenmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Bosna Hersek maçında oynadıkları basketboldan memnun olduğunu dile getiren Ataman,ifadelerini kullandı.Elemelerde "pencere maçlarının" sürpriz sonuçlara açık olduğuna dikkati çeken deneyimli başantrenör,diye konuştu.Tedavisi devam eden oyuncular hakkında da bilgi veren Ergin Ataman,ifadelerini kullandı.Milli basketbolcu Tarık Biberovic, ay-yıldızlı forma altında kendisine verilen sorumluluk karşısında en iyi performansını sergilemeye çalıştığını dile getirdi.A Milli Takım'da görev yapmanın önemini vurgulayan 24 yaşındaki oyuncu,değerlendirmesinde bulundu.20 sayı kaydederek en skorer oyuncu olduğu Bosna Hersek mücadelesini kazanmalarının kendilerine öz güven sağladığını aktaran Tarık, şunları kaydetti: