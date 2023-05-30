850 takımdan 487'si antrenör değiştirdi

Uluslararası Spor Araştırma Merkezi (CIES), dünya genelindeki 60 ligi mercek altına aldı ve teknik adam değişikliklerini inceledi.



60 ligdeki 850 takımdan 487'si sezon boyunca teknik adam değişikliği yaşadı. Kısacası bu kulüplerin %57.3'ü antrenörlerinden memnun kalmayıp değişiklik yaptı. 60 lig baz alındığında ise zirvede Tunus var. Tunus Profesyonel 1. Futbol Ligi'nde mücadele eden 16 takım da 2022-23 sezonuna başladığı teknik adamlarla yola devam etmedi. İkinci sırada ise Bosna-Hersek Premier Ligi var. Bu ligde mücadele eden 12 takımın 11'inde de değişim yaşandı. Üçüncü sırada Makedonya bulunuyor... Makedonya 1.Ligi'nde mücadele eden 11 takımın 10'unda da teknik adamlar değişti.



Süper Lig ise bu sıralamada 22.basamakta yer aldı. Sezonun geride kalan bölümünde Süper Lig'de görev yapan 19 takımın 12'si teknik direktör değişikliği yaptı. En fazla teknik direktör değişimini ise Kasımpaşa yaşadı. Lacivert-Beyazlılar, sezona Sami Uğurlu ile başladı, ardından Şenol Can ve Selçuk İnan göreve geldi. Son olarak ise koltuk Kemal Özdeş'e emanet edildi.



İŞTE TEKNİK ADAM DEĞİŞTİREN TAKIMLAR:



GAZİANTEP: Erol Bulut / Erdal Güneş



HATAYSPOR: Ömer Erdoğan / Serkan Özbalta / Volkan Demirel



ÜMRANİYESPOR: Recep Uçar / Mustafa Er



İSTANBUL: Osman Zeki Korkmaz / Fatih Tekke



GİRESUNSPOR: Hakan Keleş / İrfan Buz



ANKARAGÜCÜ: Ömer Erdoğan / Sedat Ağçay / Tolunay Kafkas



KARABÜKSPOR: Pirlo / Alparslan Erdem



KONYASPOR: İlhan Palut / Stanojevic



KASIMPAŞA: Sami Uğurlu / Şenol Can / Selçuk İnan / Kemal Özdeş



ALANYASPOR: Farioli / Ersun Yanal / Ömer Erdoğan



BEŞİKTAŞ: Valerien Ismael / Şenol Güneş



TRABZONSPOR: Abdullah Avcı / Nenad Bjelica



BU SEZON TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞTİRMEYEN TAKIMLAR:



ADANA DEMİRSPOR: Vincenzo Montella



BAŞAKŞEHİR: Emre Belözoğlu



GALATASARAY: Okan Buruk



FENERBAHÇE: Jorge Jesus



KAYSERİSPOR: Çağdaş Atan



ANTALYASPOR: Nuri Şahin



SİVASSPOR: Rıza Çalımbay



