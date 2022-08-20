Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor, karşı karşıya geldi. Corendon Airline Park'ta oynanan mücadeleyi Antalyaspor, 5-2'lik skorla kazandı.



Antalyaspor, 14. dakikada Fernando ve 40. dakikada Haji Wright'ın penaltıdan attığı gollerle karşılaşmada 2-0 öne geçti. Trabzonspor bu golleri yeni transferi Enis Bardhi'nin 45+5 ve 73. dakikalarda attığı gollerle karşılık verdi. Antalyaspor'da sonradan oyuna giren Gökdeniz Bayrakdar 81 ve 90+5'te durumu 4-2'ye taşıdı. Akdeniz ekibinde 90+6'da ise Haji Wright skoru belirledi.



Bu sonucun ardından Antalyaspor, puanını 6'a yükseltti. Bu sezon ilk kez kayıp yaşayan Trabzonspor da 6 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.



ABDULLAH AVCI'DAN 3 RÖTUŞ



Trabzonspor, ligin ikinci haftasında sahasında 1-0 yendiği Atakaş Hatayspor mücadelesine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.



Teknik direktör Abdullah Avcı, Atakaş Hatayspor mücadelesinde sakatlanan Visca'nın yokluğunda sağ kanatta Djaniny'i sahaya sürerken, orta sahada ise Siopis'in yerine Dorukhan Toköz'e şans verdi.



Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Visca'nın yanı sıra Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Marek Hamsik kadroda yer almadı.



Karşılaşmaya büyük ilgi gösteren Trabzonspor taraftarlarının da kendilerine ayrılan tribünü doldurdukları görüldü.



ANTALYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK



Antalyaspor ise geçen hafta Hangikredi Ümraniyespor'u 1-0 yendiği maça göre 3 değişiklikle Trabzonspor karşısında mücadele etti.



Kırmızı-beyazlılarda defansta Ömer Toprak'ın yerine Veysel Sarı forma giyerken, orta sahada Fredy'nin yokluğunda Soner Aydoğdu oynadı. Ümraniyespor maçında ilk 11'de oynayan Ghacha, Trabzonspor maçında yedek soyunurken, Larsson ilk 11'de sahaya çıktı.



TOP KAYBI VE FERNANDO SAHNEDE



Karşılaşmadaki ilk gol Antalyaspor'dan geldi. Orta sahada Doğucan'ın çıkarken kaptırdığı top sonrası gelişen atakta Fernando ceza sahası dışında topla buluştu. Brezilyalı futbolcu, şık bir vuruş yaparak Antalyaspor'u 1-0 öne geçirdi.



ANTALYASPOR FARKI 2'YE ÇIKARDI



Antalyaspor, karşılaşmanın 39. dakikasında penaltı kazandı. Bu dakikada Haji Wright, Hugo'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını işaret etti. Penaltıda topun başına geçen Wright, skoru 2-0'a getirdi.



AVCI'DAN HEMEN HAMLE



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-0'dan sonra hemen oyuna müdahale etti. Deneyimli teknik adam, Bakasetas ve Doğucan'ı kenara aldı. Abdülkadir ve Bardhi oyuna girdi.



DEVRE BİTMEDEN FARK BİRE İNDİ



Trabzonspor, devre bitmeden skoru 2-1 yaptı. Djaniny kaleciyle karşı karşıya kaldı. Onun vuruşunda kaleci Boffin topu kurtardı. Devam eden pozisyonda Cornelius'un pasıyla topla buluşan Enis Bardhi'nin vuruşu ağlara gitti. Kosovalı futbolcu, Süper Lig'deki ilk isabetli şutunta ağları buldu.



MARC BARTRA DA OYUNDA



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, devre arasında bir değişiklik daha yaptı. Bordo-mavililerde yeni transfer Marc Barta, Vitor Hugo'nun yerine oyuna girdi.



BARDHI VE EŞİTLİK



Trabzonspor'da Enis Bardhi, bu kez ceza sahası dışından fileleri havalandırdı. Rakip ceza sahası önünde topla buluşan 27 yaşındaki futbolcu, şutuyla maça denge getirdi.



GÖKDENİZ'DEN İKİ GOL



81. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Wright'ın vuruşu savunmadan sekti ve Gökdeniz'in önünde kaldı. Genç futbolcu, boş pozisyonda hata yapmadı ve takımını 3-2 öne geçirdi. Gökdeniz, 90+6. dakikada bir gol daha attı ve durumu 4-2'ye taşıdı.



SON GOL WRIGHT'TAN



Karşılaşmada son sözü Haji Wright söyledi. 90+6 sahneye çıkan Amerikalı oyuncu Antalyaspor'un maçı 5-2 kazanmasını sağladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



7. dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında, Fredy'nin ceza sahasına yerden ortasında ön direk hizasında topla buluşan Haji Wright'ın vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı.



14. dakikada Antalyaspor karşılaşmada öne geçti. Antalyaspor atağında defanstan seken topla ceza yayı dışında buluşan Fernando'nun sert plase şutunda, meşin yuvarlak sağ alt köşeden ağlarla buluştu: 1-0



25. dakikada Bakasetas ile sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda topla penaltı noktası önünde buluşan Cornelius'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.



40. dakikada Antalyaspor farkı ikiye çıkardı. Gelişen Antalyaspor atağında, ceza sahasında topla buluşmak isteyen Haji Wright, Vitor Hugo'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Haji Wright, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0



45+5. dakikada Trabzonspor farkı bire indirdi. Abdülkadir Ömür'ün ara pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Djaniny kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldı. Djaniny'in vuruşunda Boffin'den dönen top ceza sahasındaki Cornelius'un önünde kaldı. Cornelius'un pasında penaltı noktası üzerinde meşin yuvarlakla buluşan Bardhi'nin vuruşunda, Antalyasporlu oyuncuların müdahale etmek istediği top filelere gitti: 2-1



Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)





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