6 Temmuz Pazartesi günü iddaa tahminleri

Pazartesi günü futbolun heyecanını doyasıya yaşamak isteyenler, iddaa ile kazanmaya devam ediyor. Sporx iddaa ekibi, pazartesi günü oynanacak maçlar için yine özel çalışmasını yaptı ve sizler için kazandıracak tahminleri seçti. Bu tahminlere göz atmadan kupon yapmamanızı tavsiye ediyoruz. Haftanın ilk gününde kazandırmaya devam eden Sporx iddaa ekibinin pazartesi tahminlerini aşağıda bulabilirsiniz.



KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ



BURAK ŞEN: Süper Lig'de Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Kümede kalma savaşı veren Kayserispor, oyun olarak ciddi anlamda elinden gelenin fazlasını ortaya koyuyor. Sivasspor deplasmanında kazanarak kümede kalma umutlarını ciddi şekilde arttırdılar ama bu hafta Beşiktaş gibi Şampiyonlar Ligi'ne odaklanan büyük bir takımla karşılaşacaklar. Sergen Yalçın ile yeni ivme yakalayan Beşiktaş, taraftarını umutlandırdı. İyi de oyun ortaya koyan siyah-beyazlılar, özellikle maçın kilidini açtıktan sonra rakibe ciddi sıkıntılar yaşatıyor. Kayserispor'un durumu daha kritik ama Beşiktaş'ın bu deplasmandan galibiyetle döneceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ı kuponlarda değerlendirebiliriz. Bu arada Beşiktaş'ta cezalı Tyler Boyd ile sakatlığı bulunan Umut Nayir, Adem Ljajic ve Douglas'ın yanı sıra Dorukhan Toköz karşılaşmada yer alamayacağını belirtelim.



MUHTEMEL 11'LER



Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Diego, Emre Taşdemir, Hasan Hüseyin, Djedje, Campanharo, Aksel, Henrique, Mesanovic



Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rıdvan Yalçın, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, N'Koudou, Burak Yılmaz



TOTTENHAM - EVERTON



BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de Tottenham ile Everton karşı karşıya gelecek. Tottenham 45, Everton da 44 puanla maça çıkacak. Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham, Sheffield United'a kaybederek Avrupa şansını zora soktu. İddiasını devam ettirmek adına bu maçı kazanmak zorundalar. Everton da son iki maçında galibiyet almasına rağmen Avrupa potasının uzağında ve Carlo Ancelotti'nin ekibi de bu maçta mutlak galibiyet hedefliyor. Mourinho ve Ancelotti gibi iki önemli teknik adam, iddiaları olmasa bile bu maçta birbirlerine karşı galibiyet almak isteyecektir. Kıran kırana geçmesini beklediğim maçta karşılıklı goller izleyeceğiz. Taraf bahisi riskini almaya gerek görmüyorum.



MUHTEMEL 11'LER



Tottenham: Lloris; Aurier, Sanchez, Alderweireld, Davies; Sissoko, Lo Celso; Bergwijn, Alli, Son; Kane



Everton: Pickford; Sidibe, Keane, Holgate, Digne; Iwobi, Gomes, Sigurdsson, Bernard; Calvert-Lewin, Richarlison



SEVILLA - EIBAR



BURAK ŞEN: İspanya Ligi'nde Sevilla ile Eibar karşı karşıya gelecek. Julen Lopetegui yönetimindeki Sevilla, ilk 4 içinde kalarak Şampiyonlar Ligi bileti almaktan başka bir şey düşünmüyor. Oldukça zor bir fikstürü bulunan Sevilla, Eibar'dan sonra kalan 4 haftada Athletic Bilbao (deplasman), Real Sociedad (deplasman) ve Valencia gibi sert ekiplerle karşılaşacak. Bu nedenle Sevilla, Eibar engelini de kayıpsz geçmek zorunda olduğunu iyi biliyor. Mallorca'nın Atletico Madrid'e yenilmesinin ardından Eibar, Sevilla'ya kaybetse bile son 4 haftaya ateş hattından 6 puan uzakta girecek. Eibar sezonun ilk yarısında Sevilla'yı ağırladığı maçı kazandı ama bu kez kaybedeceklerini düşünüyorum. Sevilla galibiyetini kuponlarda değerlendirebiliriz. Bu arada mücadele 2-3 gol aralığında bitecek.



MUHTEMEL 11'LER



Sevilla: Vaclik; Navas, Gomez, Carlos, Escudero; Banega, Fernando, Jordan; Munir, De Jong, Ocampos



Eibar: Dmitrovic; Correa, Oliveira, Bigas, Cote; Leon, Cristoforo, Esposito, De Blasis; Enrich, Charles



HEIDENHEIM - WERDER BERMEN



BURAK ŞEN: Almanya'da Play-Out maçında Heindeheim ile Werder Bremen karşı karşıya gelecek. Bundesliga I'de kalmak isteyen Werder Bremen ilk maçı iç sahada oynadı ama avantajını kullanamadı. 0-0 biten rövanşın ardından Werder Bremen bu kez deplasmanda kazanarak gelecek sezon da Bundesliga I'de yer alabilmek adına elinden geleni yapacaktır. Heidenheim ise Bundesliga II'de normal sezonda son hafta şok bir mağlubiyet aldı ama Hamburg'u da yenilmesiyle birlikte Play-Out bileti aldı. İlk maçı 0-0 bitmiş olsa bile onlar için de Bundesliga I sadece 90, uzakta diyebiliriz. Ancak bu kadar maçında iki takım da büyük hatalar yapmayacaktır. Bu nedenle ilk yarı 0 ve 2,5 Alt tercihlerini kuponlarda değerlendirebiliriz.



MUHTEMEL 11'LER



Heidenheim: Muller; Busch, Mainka, Beermann, Theuerkauf; Multhaup, Sessa, Griesbeck, Dorsch; Thomalla, Kleindienst



Werder Bremen: Pavlenka; Selassie, Vogt, Veljkovic, Friedel; Klaassen, Bargfrede, Eggestein; Rashica, Fullkrug, Osako



