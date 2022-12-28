KARAGÜMRÜK GOLLE BAŞLADI

EŞİTLİK BARTRA'DAN GELDİ

BORINI SAHNEYE ÇIKTI

TRABZONSPOR 10 KİŞİ KALDI

COLLEY DE ATILDI

FARK 2'YE ÇIKTI

SKORU KOUASSI BELİRLEDİ

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük deplasmanına konuk oldu. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını ortaya koyan Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçta Fatih Karagümrük'e 4-1'lik skorla kaybetti.Karşılaşmada Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Magomed Ozdoev, 34. dakikada Fabio Borini, 67. dakikada Matteo Ricci ve 87. dakikada Jean Kouassi attı. Trabzonspor'un karşılaşmadaki golü 20. dakikada Marc Bartra'dan geldi.Trabzonspor'da golü atan Marc Barta, ilk yarının uzatma anlarında doğrudan kırmızı kart gördü. Fatih Karagümrük'te Ebrima Colley de 56. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Trabzonspor'da 50. dakikada sakatlanan Edin Visca oyuna devam edemedi. Omzundan sakatlanan Bosnalı futbolcu yerini Djaniny'e bıraktı. Visca, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.Bu sonucun ardından Trabzonspor, Süper Lig'de 8 maç sonra kaybetti ve 26 puanda kaldı. Fatih Karagümrük, 22 Ekim'deki son galibiyetinden bu yana, 4 maç sonra kazandı ve 16 puana yükseldi.Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, sahasında Giresunspor'u ağırlayacak. Fatih Karagümrük, Kayserispor deplasmanına gidecek.Fatih Karagümrük, karşılaşmanın henüz 6. dakikasında öne geçti. Ozdoev'in sol kanattan orta-şut karışımı vuruşu doğrudan ağlara gitti.Trabzonspor, 20. dakikada eşitliği yakaladı. Soldan kullanılan kornerde top ceza sahası dışına açıldıktan sonra ceza sahasına gönderilen topu Maxi Gomez indirdi, Marc Bartra ağlara gönderdi.Fatih Karagümrük, 34. dakikada bir kez daha öne geçti. Bu dakikada sağ kanattan gelen ortada kendini arka direkte unutturan Fabio Borini topu ağlara gönderdi.Trabzonspor, 45+3. dakikada 10 kişi kaldı. Trabzonspor'da Bartra, ceza sahasına yakın bir noktada dengesini kaybetti. Borini müthiş bir zamanlamayla topu kaptı. Borini'yi arkadan çeken Bartra, mutlak gol şansı sebebiyle doğrudan kırmızı kart gördü.Fatih Karagümrük, soyunma odasına 2-1 önde gitti.Trabzonspor'un ardından, Fatih Karagümrük de 10 kişi kaldı. 56. dakikada savunma arkasına atılan topta Maxi Gomez topu önüne aldı. Uruguaylı oyuncuyu arkadan müdahalesiyle düşüren Colley ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.Fatih Karagümrük, 67. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Karagümrük atağında Borini arka direkte kendini unutturan Matteo Ricci'yi gördü. Onun gelişine yaptığı vuruş Uğurcan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.Karşılaşmada skoru belirleyen isim Jean Evrard Kouassi oldu. Kouassi, 87. dakikada ceza sahası içinden yaptığı vuruşla kaleci Uğurcan'ı mağlup etti.Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti.6. dakikada Karagümrük öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Ozdoev'in ortasında doğrudan kaleye yönelen top ağlara gitti: 1-020. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Bakasetas'ın ceza sahası dışına gönderdiği topu Visca, ceza sahasına doldurdu. Arka direkte Maxi Gomez'in kafa ile altıpas önüne çevirdiği meşin yuvarlağı Bartra omzuyla yaptığı vuruşla ağlara yolladı: 1-134. dakikada Karagümrük bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Colley'in altıpas önüne gönderdiği topa Borini ayak koydu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-145+3. dakikada Trabzonspor 10 kişi kaldı. Savunmada topu kontrol etmek isterken ayağı kayan Bartra topu Borini'ye kaptırdı. Borini, ceza sahasına girmek isterken Bartra ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk, Bartra'ya kırmızı kartını gösterdi.Karşılaşmanın ilk yarısını Fatih Karagümrük 2-1 önde tamamladı.