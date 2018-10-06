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30 dakikalık resitalı 90+6'da bitirdi: Paco Alcacer

Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Dortmund, Alcacer'in 59. dakikada oyuna dahil olarak hattrick yaptığı maçta Augsburg'u 4-3 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
30 dakikalık resitalı 90+6'da bitirdi: Paco Alcacer
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06 Ekim 2018 18:28
Almanya Bundesliga'ya yeni teknik direktörü Lucien Favre ile fırtına gibi başlayan Dortmund, çılgın maç sonrasında Augsburg'u 4-3 mağlup etti!

Augsburg, 22. dakikada Finnbogason ve 71. dakikada Max ile 2 kez öne geçerken, Dortmund 62. ve 80. dakikalarda Paco Alcacer ile 84. dakikada Götze'nin golleriyle üstünlüğü yakaladı. 87. dakikada sahneye çıkan Gregoritsch, takımına beraberliği getiren isim oldu. 90+6. dakikada Paco Alcacer, frikikten ağları sarstı ve hattrick yaparken, takımına da 3 puanı getirdi.

Alcacer, 59. dakikada Phillip'in yerine dahil olduktan sonra maça damgasını vurdu. Öte yandan Dortmund'un 17 yaşındaki yükselen yıldız adayı Sancho, Alcacer'in ilk golünde asist yaptı ve bu sezon 7. kez gol öncesi pasını vermiş oldu.

Bu sonucun ardından Dortmund 5 galibiyet ve 2 beraberlikle yenilmezlik serisini sürdürürken, puanını 17 yaptı. Augsburg ise 8 puanda kaldı.

Bundesliga'nın 8. haftasında Dortmund deplasmanda Stuttgart ile karşılaşacakken, Augsburg ise evinde RB Leipzig'i konuk edecek.

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