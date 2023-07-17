22 Yaş Altı Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası'nda birincilik!

﻿Batuhan Kuru ile Sacit Kurt, erkeklerde birinci, Ecem Aksoy ile Esra Demirkıran ise kadınlarda ikinci oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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22 Yaş Altı Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası'nda birincilik!
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17 Temmuz 2023 23:44
Türk sporcular, 22 Yaş Altı Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası'nı erkeklerde şampiyon, kadınlarda ise ikinci tamamladı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14 Temmuz'da Kuzey Makedonya'nın İştip kentinde başlayan organizasyon sona erdi.

Erkeklerde Türkiye'yi temsil eden Batuhan Kuru-Sacit Kurt ikilisi, finalde karşılaştığı Kosova da dahil tüm rakiplerini 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Kadınlarda ise finalde Kosova'ya 2-1 yenilen Ecem Aksoy ile Esra Demirkıran, şampiyonayı ikinci sırada bitirdi.

İdil Gür-Ceylin Sayar çifti de Romanya ile oynadığı üçüncülük maçını 2-0 kaybetti.

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