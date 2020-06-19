19 Haziran Cuma iddaa tahminleri

Sporx iddaa ekibi, iddaa'da yer alan maçlardan seçtikleriyle cepleri ısıtmaya devam ediyor. Hazırladığı maçlarda eksik, sakat, cezalı, muhtemel 11'ler ve maçı direkt etkileyecek önemli bilgilerin yanı sıra iddaa tahminini de analizlerin içerisine ekleyen Sporx iddaa ekibi, sizlerden aldığı olumlu geri dönüşler ile gücüne güç katıyor, daha da moralleniyoruz. Sizler için son olarak sunduğumuz iddaa tahminlerinde 1.50 oran üzerinden 10'da 9 başarı oranı yakaladık, bu kez aynı performansı sergileyebileceğimize inanıyoruz.



Şimdiden bol şanslar



ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR



Süper Lig'de Ankaragücü ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki Ankaragücü'nün kümede kalabilmek için savaşıyor ama başarılı olup olmayacaklarını kestirmek gerçekten kolay değil. Gaziantep FK deplasmanında 1 puanı kurtaran Ankaragücü'nün bu hafta şampiyonluk hedefine kitlenen Başakşehir karşısında işi daha zor olacak. Başakşehir son yıllarda bizleri 'Şampiyon olacaklar mı?' diye düşündürdüğü haftalarda beklenmedik puan kayıpları yaşadı. Ancak bu hafta Ankaragücü deplasmanında sürprize izin vermeyeceklerdir. Başakşehir galibiyetini kuponlarda değerlendirebiliriz.



MS2 @1.50



Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Pazdan, Faty, Atila Turan, Lukasık, Pinto, Scarione, Rodrigues , Michalak, Orgill



Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba



TOTTENHAM - MAN UNITED



Şampiyonlar Ligi iddiasını diri tutan Manchester Unitfed, Tottenham ile Wembley'de karşılaşacak. Hiç şüphe yok ki Jose Mourinho açısından da kusursuz bir maç olacak. Öncelikle iki takımdaki gelişmelerden bahsedelim. Tottenham'da Harry Kane, United maçıyla beraber yeniden sahalara dönüyor ancak Dele Alli, Giovanni Lo Celso, Tanguy Ndombele, Sissoko, Harry Winks ve Gedson Fernandes bu karşılaşmada yok. United'da ise Pogba sakatlık sürecini atlattı, bu maçta kadroda olacak ancak ilk 11'de olması zor gözüküyor.



United'da özellikle Fernandes'in takıma adaptasyonundan sonra skor anlamında sorun yaşanmıyor ve takımın kimyasında da önemli değişiklikler yaşandı. Ayrıca United'in "büyük maç" olarak nitelendirilen bu tip maçlardaki performansı da bu sezon dikkat çekici. Tottenham'da ise Kane'in yeniden takıma dönmesi ve Mourinho açısından "Man United'ın" ayrıca bir itici motivasyon kaynağı olması bizlere gollü bir karşılaşma vaadediyor.



KGV @1.55



Tottenham Hotspur: Lloris; Aurier, Sanchez, Alderweireld, Davies; Sissoko, Ndombele, Lo Celso; Son, Kane, Bergwijn



Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Matic; James, Fernandes, Rashford; Martial



GRANADA - VILLARREAL



La Liga'da Şampiyonlar Ligi potasında yer alan Villarrel ile UEFA Avrupa Ligi'ni kovalayan Granada karşılaşacak. İki takım açısından da hedef maçlardan biri... Villarreal, Granada karşısında kaybederse dolaylı olarak Şampiyonlar Ligi hedefini bir alt segmente UEFA Avrupa Ligi'ne düşürmek zorunda kalacak. Pandemi sonrasındaki sürece iki takım da oldukça iyi başladı ve ciddi bir baskının olmaması iki takımın da oyun yapılarını pozitif anlamda etkiliyor. İki takımda da ciddi bir eksiklik bulunmuyor ve skor anlamında iki takımın da maça katkı yapacağını düşünüyorum



KGV @1.75



Granada: Silva; Foulquier, Sanchez, Vallejo, Neva; Eteki, Herrera; Machis, Vito, Puertas; Fernandez



Villarreal: Asenjo; Gaspar, Albiol, Quintilla, Moreno; Cazorla, Iborra, Trigueros; Moreno, Bacca, Chukwueze



SEVILLA - BARCELONA



Pandemi arası sonrası çıktığı iki maçta iki galibiyet alan lider Barcelona, Betis'e karşı derbiyi kazanan ancak Levante deplasmanında sürpriz 2 puan kaybeden Sevilla'nın konuğu olacak.



Sevilla, son oynadığı 5 maçın 3'ünü kazanıp 2'sinde berabere kaldı. Kendi evleri Ramon Sanchez Pizjuan'da bu sezon 14 maçın yalnızca 2'sinde kaybettiler. Barça ise bu sezon deplasmanlarda sorun yaşıyor. Oynadıkları 14 maçın 5'inde kaybettiler. Ancak, Setien ve öğrencileri için bu maç, puan kaybedebilecekleri türden bir maç değil. Zira kredileri yok ve Real Madrid, hemen arkalarında...



Barcelona, Sevilla'ya karşı şansı tutan bir takım. 15 maçta sadece 1 kez yenildiler. Sezonun ilk yarısında oynanan maçta da Barça, 4-0 kazandı. Messi de oldukça formunda gözüküyor ve pandemi sonrası oynadığı 2 maça da hükmetti. Bu maçta da Barça'nın galibiyeti ideal seçim. Alternatif olarak 2.5 üst denenebilir.



MS2 @ 1.75



Sevilla: Vaclik; Navas, Kounde, Carlos, Escudero; Banega, Fernando, Jordan; Ocampos, De Jong, Munir.



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Alba; Vidal, Busquets, Arthur; Braithwaite, Griezmann, Messi.



NORWICH CITY - SOUTHAMPTON



Norwich City, pandemi arasından önce Premier Lig'de kalmak adına birçok güçlük yaşıyordu ve kalmaları çok zor görünüyordu. 20. sıradaki ekip, son 5 maçında da yalnızca 4 puan alabilmişti. Southampton ise 14'üncü sırada ama küme düşme hattının yalnızca 7 puan üzerinde. Onlar ise pandemi öncesi 5 maçta yalnızca 3 puan alabilmiş ve onu da küme düşme hattı içerisindeki Aston Villa'ya karşı evinde alabilmişti.



Southampton, rakibine karşı oynadığı son 6 maçta 4 kez kazandı. Norwich ise kendi evinde Southampton'a karşı oynadığı son 4 maçta yenilmedi.



Pandemi arasının iki takımı nasıl etkilediği meçhul. Pandemiden önce her iki takım da baskılı oynamaya çalışan, çok pres yapma amacındaki takımlardı. Sorunları, savunma hatlarıydı. Buna güvenerek, form durumlarını da henüz bilmediğimiz için bu maç için en ideal tercihin 'Karşılıklı Gol Var' olduğuna inanıyoruz.



KGV @1.52



Norwich: Krul; Aarons, Hanley, Godfrey, Lewis; Tettey, McLean; Buendia, Duda, Cantwell; Pukki.



Southampton: McCarthy; Walker-Peters, Stephens, Bednarek, Bertrand; Ward-Prowse, Romeu; Armstrong, Redmond; Ings, Obafemi



