15'li Ragbi Erkekler Avrupa Konferansı'nda mağlup olduk!

Türkiye, 15'li Ragbi Erkekler Avrupa Konferansı'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'a 16-14 yenildi.
Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı karşılaşma, başkent Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynandı.
Milli takım, çekişmeli geçen müsabakayı 16-14'lük skorla kaybetti.
15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, gruptaki ilk maçında Ukrayna'ya İstanbul'da mağlup olmuştu.
