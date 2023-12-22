10 kişi Real Madrid, 90+2. dakikada zirveye uçtu!

İspanya LaLiga 18. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Alaves ile karşılaştı.
Mendizorroza'da oynanan maçı Real Madrid 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 90+2. dakikada Lucas Vazquez kaydetti.
Real Madrid'de Nacho, 54. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Real Madrid'de sakatlığı bulunan Arda Güler, kadroda yer almadı.
Girona'nın puan kaybettiği haftada hata yapmayan Real, puanını 45 yaparak averajla liderlik koltuğunu devraldı. Alaves ise 16 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Mallorca'yı ağırlayacak. Alaves ise Sociedad'a konuk olacak.
Mendizorroza'da oynanan maçı Real Madrid 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 90+2. dakikada Lucas Vazquez kaydetti.
Real Madrid'de Nacho, 54. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Real Madrid'de sakatlığı bulunan Arda Güler, kadroda yer almadı.
Girona'nın puan kaybettiği haftada hata yapmayan Real, puanını 45 yaparak averajla liderlik koltuğunu devraldı. Alaves ise 16 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Mallorca'yı ağırlayacak. Alaves ise Sociedad'a konuk olacak.
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