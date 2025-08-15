Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, görevde kalmasında takımın ikonik oyuncusu Stephen Curry'nin rolünü açıkça kabul etti.
Kerr yaptığı açıklamada, "Burada hâlâ olmamın sebebinin Steph Curry'nin hâlâ burada olması olduğunu çok iyi biliyorum." ifadelerini kullandı.
Kerr, bu durumu efsanevi koç Gregg Popovich'in Tim Duncan'a duyduğu minnete benzetti:
"Gregg Popovich, en yakın dostlarımdan ve mentorlarımdan biridir. Ne zaman akşam yemeğinde bir araya gelsek, kadehini kaldırıp 'Tim Duncan'a' der. Ve herkes kadeh kaldırır. Bu, onun samimi bir şekilde 'Ben – ve biz – buradaysak bunun tek nedeni lotodan Tim Duncan'ı almamız. Başkaları alamadı' demesidir. Steph hakkında da aynı şekilde hissediyorum."
Warriors, 2024–25 sezonunu play-in turnuvası üzerinden playofflara kalıp konferans yarı finalinde tamamladı. Kerr, 2014'te göreve geldiğinden beri Curry, takımın oyun yapısının ve başarılarının merkezinde oldu.
