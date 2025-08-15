15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
20:00
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
21:00
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
17:30
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
19:00
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
20:00

Kerr: "Hâlâ koçluk yapıyorsam, sebebi Steph Curry"

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, görevde kalmasında takımın ikonik oyuncusu Stephen Curry'nin rolünü açıkça kabul etti.

calendar 15 Ağustos 2025 14:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Kerr: 'Hâlâ koçluk yapıyorsam, sebebi Steph Curry'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, görevde kalmasında takımın ikonik oyuncusu Stephen Curry'nin rolünü açıkça kabul etti.

Kerr yaptığı açıklamada, "Burada hâlâ olmamın sebebinin Steph Curry'nin hâlâ burada olması olduğunu çok iyi biliyorum." ifadelerini kullandı.

Kerr, bu durumu efsanevi koç Gregg Popovich'in Tim Duncan'a duyduğu minnete benzetti:

"Gregg Popovich, en yakın dostlarımdan ve mentorlarımdan biridir. Ne zaman akşam yemeğinde bir araya gelsek, kadehini kaldırıp 'Tim Duncan'a' der. Ve herkes kadeh kaldırır. Bu, onun samimi bir şekilde 'Ben – ve biz – buradaysak bunun tek nedeni lotodan Tim Duncan'ı almamız. Başkaları alamadı' demesidir. Steph hakkında da aynı şekilde hissediyorum."

Warriors, 2024–25 sezonunu play-in turnuvası üzerinden playofflara kalıp konferans yarı finalinde tamamladı. Kerr, 2014'te göreve geldiğinden beri Curry, takımın oyun yapısının ve başarılarının merkezinde oldu.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.