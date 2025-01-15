West Ham United, André Silva'yı radarına aldı

West Ham United, RB Leipzig forması giyen Andre Silva ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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West Ham United, André Silva'yı radarına aldı
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15 Ocak 2025 15:02
West Ham United, devam eden forvet krizine çözüm bulmak için RB Leipzig'in golcüsü André Silva'yı transfer listesine aldı.

The Guardian'ın haberine göre, teknik direktör Graham Potter, ocak transfer döneminde acil olarak hücum takviyesi arayışında.

Portekizli yıldız oyuncu Silva, bu zorlu transfer döneminde makul bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Leipzig'de sınırlı süre buldu. Benjamin Šeško ve Loïs Openda'nın arkasında kalan Silva'nın düzenli forma şansı elde edememesi, transfer ihtimalini güçlendiren faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

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