Milwaukee Bucks'ın süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun, Brooklyn Nets'in "rüya hedefi" olmaya devam ettiği öne sürüldü.



Nets ekibi önümüzdeki yıllar için önemli miktarda draft hakkı biriktirmiş durumda ve Nets genel menajeri Sean Marks'ın, önümüzdeki ayki son takas gününden önce bu varlığına ekleme yapmaya devam etmesi bekleniyor.



Ayrıca yaz döneminde büyük bir maaş tavan esnekliğine sahip olacak Brooklyn, buna rağmen 2025'te bu esnekliği bir süperstar imzası için veya takas yapmak için kullanmayı planlamıyor.



The Stein Line'dan NBA muhabiri Marc Stein, Brooklyn'in bunun yerine Antetokounmpo'yu kadrosuna alma hayalini kurduğunu iddia etti. Antetokounmpo'nun Bucks'tan takasını isteyeceğine dair bir işaret olmasa da, istediği takdirde, Nets'in kendisini en iyi teklifi yapabilecek takım pozisyonuna getireceği düşünülüyor.



Antetokounmpo'nun anlaşmasının bitimine dört yıl ve 224 milyon doların üzerinde bir miktar kalmış durumda. Buna gelecek sezon başlayacak üç yıllığı 175,4 milyon dolarlık bir uzatma kontratı da dahil olacak.



Son yıllarda Antetokounmpo, kariyerinin tamamını Milwaukee'de oynayıp oynamayacağını bilmediğini söylemişti.



