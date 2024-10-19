Como – Parma maçında eşitlik bozulmadı

İtalya Serie A'nın 8. Haftasında Como, evinde Parma'yı konuk etti. Stadio Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'ndaki maçta Como, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Como'nun tek golünü 45'te Nico Paz attı. Parma'nın tek golünü ise 20'de Ange Yoan Bonny kaydetti.
Cesc Fabregas yönetimindeki Como bu sonucun ardından ligde 8 maç sonunda 9 puana ulaştı. Parma 7 puana yükseldi.
İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Como, Torino deplasmanına konuk olacak. Parma, Empoli'yi konuk edecek.
Como'nun tek golünü 45'te Nico Paz attı. Parma'nın tek golünü ise 20'de Ange Yoan Bonny kaydetti.
Cesc Fabregas yönetimindeki Como bu sonucun ardından ligde 8 maç sonunda 9 puana ulaştı. Parma 7 puana yükseldi.
İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Como, Torino deplasmanına konuk olacak. Parma, Empoli'yi konuk edecek.