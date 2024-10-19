Como – Parma maçında eşitlik bozulmadı

İtalya Serie A'nın 8. Haftasında Como, konuk ettiği Parma ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Como – Parma maçında eşitlik bozulmadı
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19 Ekim 2024 17:53
İtalya Serie A'nın 8. Haftasında Como, evinde Parma'yı konuk etti. Stadio Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'ndaki maçta Como, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. 

Como'nun tek golünü 45'te Nico Paz attı. Parma'nın tek golünü ise 20'de Ange Yoan Bonny kaydetti. 

Cesc Fabregas yönetimindeki Como bu sonucun ardından ligde 8 maç sonunda 9 puana ulaştı. Parma 7 puana yükseldi.

İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Como, Torino deplasmanına konuk olacak. Parma, Empoli'yi konuk edecek.

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