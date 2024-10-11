Erciyes 38 Futbol - Orduspor 1967: 2-1

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. turu, bugün 5 müsabakayla devam etti.Organizasyonun 2. turunda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, bir üst tura yükseldi.Osmaniyespor FK-Diyarbekirspor karşılaşması, Diyarbekirsporlu futbolcular uzatma bölümünde sahadan çekildiği için tamamlanamadı. Maçın 118. dakikasında bir faul pozisyonunun ardından 1-0 geride olan Diyarbekirspor'un oyuncuları, kulübeden gelen talimatla sahadan çekilerek soyunma odasına gitti. Müsabaka ile ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.Şu ana kadar müsabakalarda alınan sonuçlar şu şekilde: