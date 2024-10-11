Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu heyecanı sona erdi!

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda heyecan dolu maçlar oynanırken, Diyarbekirspor'un sahadan çekilmesi dikkat çekti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu heyecanı sona erdi!
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11 Ekim 2024 00:03
Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. turu, bugün 5 müsabakayla devam etti.

Organizasyonun 2. turunda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, bir üst tura yükseldi.

Osmaniyespor FK-Diyarbekirspor karşılaşması, Diyarbekirsporlu futbolcular uzatma bölümünde sahadan çekildiği için tamamlanamadı. Maçın 118. dakikasında bir faul pozisyonunun ardından 1-0 geride olan Diyarbekirspor'un oyuncuları, kulübeden gelen talimatla sahadan çekilerek soyunma odasına gitti. Müsabaka ile ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Şu ana kadar müsabakalarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Türk Metal 1963-Pazarspor: 1-3

Kemerkent Bulvarspor-İnegölspor: 0-1

Büyükçekmece Tepecikspor-Serik Belediyespor: 0-1

Uşakspor-Bursaspor: 0-1

Erciyes 38 Futbol - Orduspor 1967: 2-1
 
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