New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson, sahalara dönüşünün ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamayla takas söylentilerine noktayı koydu.Williamson, New Orleans'ı temsil etmekten gurur duyduğunu ve bu şehri "gerçek evi" olarak gördüğünü söyledi.Zion, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Son dönemlerde Zion'un takıma bağlılığı sorgulanmaya başlamış, taraftarlar ve yorumcular onun Pelicans'ta kalmaya ne kadar istekli olduğu konusunda çeşitli iddialar ortaya atmıştı. 2019 NBA Draftı'nda bir numaralı sıradan seçildiğinden bu yana Williamson'ın New York Knicks, Los Angeles Lakers veya Clippers gibi büyük pazar takımlarında oynamak istediğine dair söylentiler sık sık gündeme gelmişti.Ancak Pelicans'ın son yıllarda sürekli alt sıralarda yer alması ve Zion'un sakatlık problemleri, beklentileri gölgeledi. 2024–25 sezonunda 24.6 sayı, 7.2 ribaund ve 5.3 asist ortalamasıyla yüzde 56.7 isabet oranı yakalamasına rağmen sadece 30 maçta forma giyebilen Zion, takımın 21 galibiyet–61 mağlubiyetle Batı Konferansı'nı 14. sırada bitirmesine engel olamadı.Tüm bu söylentilere rağmen Williamson'ın son açıklaması, hem organizasyon içinde hem de taraftarlar nezdinde net bir mesaj olarak değerlendiriliyor: Zion, New Orleans'tan ayrılmayı düşünmüyor.