Zidane: 'Madrid'in Alex Ferguson'u olmayacağım'

Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane kulüpteki görevinin devam edip etmeyeceğine yönelik sorulara Alex Ferguson ismiyle cevap verdi.



Fransız teknik adam görevini sadece keyif almak için yaptığını söyleyerek, "Asla Madrid'in Alex Feruson'u olmayacağım! Keyif almak istiyorum hepsi bu... Madrid'de uzun yıllar devam etmek isterim ama bu ne zamana kadar sürer bir fikrim yok" diye konuştu.



Takımdaki koltuğu sallantıda olduğu iddia edilen Real Madrid, yeni stat yapımı nedeniyle kemer sıkma politikasına gitmiş ve bu sezona başlarken hiç transfer yapmamıştı.



Real Madrid'in başında ikinci görev dönemini sürdüren Zidane takımının başında 3 Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga, 2 İspanya Süper Kupa, 2 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 2 UEFA Süper Kupa kaldırma başarısı göstermişti.



