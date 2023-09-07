Zeki Çelik: 'O maçı asla unutamıyorum'

A Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncularından Zeki Çelik, A Milli Takım'ın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ile yapacağı maç öncesi kurulan "fan zone"da (taraftar alanı), taraftarlarla buluştu.



Milli futbolcu Zeki Çelik, Ermenistan karşısında çok önemli bir maça çıkacaklarını, taraftarı karşılaşmaya beklediklerini dile getirdi.



Eskişehir'de milli takımın daha önce Hırvatistan ile Moldova'yı mağlup ettiğini anlatan 26 yaşındaki futbolcu, "En son oynadığımız maçta ben de oynadım ve taraftardan keyif aldım. Yarınki maçta da bu desteği görmek istiyoruz. Allah'ın izniyle yarın Ermenistan'ı kesinlikle yeneceğiz." diye konuştu.



Gençlere de tavsiyede bulunan Zeki Çelik, iyi bir futbolcu olmak için çok çalışmak gerektiğini aktardı.



"Milli takımda unutamadığınız anlardan birisini söyler misiniz?" sorusuna Zeki Çelik, "Özbekistan'a gol attığım maçı unutamıyorum. İki gol atmıştım. Onun dışında Fransa'yı yendiğimiz maç da çok önemliydi. Unutamadığım anlardan ikisi bunlar." cevabını verdi.



Zeki Çelik, milli takıma ilk kez çağrıldığı dönemde İstanbulspor'da oynadığını hatırlatarak, söz konusu anda ne yapacağını bilemediğini söyledi.



Kendisine en büyük desteği ailesinin verdiğini belirten Zeki Çelik, ailesinin her zaman arkasında durduğunu kaydetti.



Zeki Çelik, milli takımda kendisini en çok güldüren futbolcunun Merih Demiral olduğunu ifade etti.



"Yarınki Ermenistan maçı için Eskişehir'e neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Zeki Çelik, "Onların desteğini arkamızda hissetmek istiyoruz. Olumsuz bir durum da olabilir ama Allah'ın izniyle olmayacak. Kesinlikle kazanacağız." ifadelerini kullandı.



Ermenistan maçı için skor tahmininde bulunulması istenen Zeki Çelik, "2-0 kazanırız." dedi.



