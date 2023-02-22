Zaniolo için açıklama: 'Kendisini sorgulamalı'

İtalyan ekibi Roma'nın sportif direktörü Tiago Pinto, Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo ile ilgili konuştu.



Pinto, "Roma'dan ayrılmaya karar veriyorsanız ve sizi sadece Bournemouth ile Galatasaray istiyorsa, kendinizi bu konuda sorgulamanız gerekli" ifadelerini kullandı. Roma'dan pek de hoş ayrılmayan Zaniolo'ya karşı öfke dinmemiş gibi gözüküyor. Genç futbolcu, Galatasaray'a gelmesine rağmen hala eski kulübü tarafından eleştiriliyor.



MILAN TETİKTE



Genç oyuncunun sezon sonunda Milan'a transfer olacağı konuşuluyor. Zaniolo'nun serbest kalma maddesi ise 35 milyon euro. Milan bu parayı öder ve oyuncu da ayrılmak isterse transfer bitebilir. 23 yaşındaki solakla, 4.5 yıllık sözleşmeye imza atılmıştı. Galatasaray, İtalyan ekibine 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu ödeme 5 taksitle yapılacak. Roma ise Zaniolo'nun yerini Isco'yla doldurmak istiyor. Bu konuda görüşmelere şimdiden başlandı.





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