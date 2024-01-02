Zach Collins 2-4 hafta yok!

San Antonio Spurs pivotu Zach Collins'in sağ ayak bileğindeki burkulma nedeniyle 2-4 hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Zach Collins 2-4 hafta yok!
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02 Ocak 2024 11:59
San Antonio Spurs pivotu Zach Collins'in sağ ayak bileğindeki burkulma nedeniyle 2-4 hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Spurs başantrenörü Gregg Popovich'e göre Collins'in sakatlığı nedeniyle 2 ila 4 hafta kadro dışı kalması bekleniyor.

San Antonio'nun ilk 31 maçında forma giymiş olan Collins, geçtiğimiz Pazar günü Boston Celtics'e karşı alınan yenilgide sezonun ilk maçını kaçırmıştı.

Aralık ayı başında Spurs, Victor Wembanyama'yı ilk beş pivotu olarak kullanmaya başlarken, Collins benche alınmıştı.

Collins bu sezon maç başına 12.9 sayı, 6.0 ribaund ve 3.3 asist ortalamalarıyla oynadı.

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