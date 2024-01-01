İngiltere Championship'in 26. haftasında Leicester City, sahasında Huddersfield Town ile karşı karşıya geldi. Leicester City, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Karşılaşmada Leicester'a galibiyeti getiren golleri 40 ve 61. dakikalarda Thomas Christopher Cannon, 47. dakikada Ricardo Pereira ve 77. dakikada Stephy Mavididi attı. Leicester City'nin tek golü 63. dakikada Michal Helik'ten geldi.



Leicester City'de milli futbolcu Yunus Akgün, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Leicester City, ligde 65 puana yükseldi. Huddersfield Town, 25 puanda kaldı.



Leicester City, ligde bir sonraki hafta Coventry deplasmanına gidecek. Huddersfield Town, sahasında Plymouth'u konuk edecek.





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