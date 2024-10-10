UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta İngiltere, sahasında Yunanistan'ı ağırladı. Yunanistan, Wembley'deki maçta sürprize imza attı ve İngiltere'yi 2-1 yendi.
Yunanistan, 49. dakikada Vangelis Pavlidis ile öne geçti. İngiltere bu gole 87. dakikada Jude Bellingham ile cevap verdi. Yunanistan'da ilk golü atan Pavlidis, 90+3'te bir kez daha sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getirdi.
Yunanistan, tarihinde ilk kez İngiltere'yi mağlup etti ve bunu deplasmanda başardı.
Bu sonucun ardından Yunanistan, 9 puana yükseldi. İngiltere, 6 puanda kaldı.
Yunanistan, bir sonraki maç haftasında İrlanda Cumhuriyeti'ni ağırlayacak. İngiltere, Finlandiya deplasmanına gidecek.
Yunanistan, 49. dakikada Vangelis Pavlidis ile öne geçti. İngiltere bu gole 87. dakikada Jude Bellingham ile cevap verdi. Yunanistan'da ilk golü atan Pavlidis, 90+3'te bir kez daha sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getirdi.
Yunanistan, tarihinde ilk kez İngiltere'yi mağlup etti ve bunu deplasmanda başardı.
Bu sonucun ardından Yunanistan, 9 puana yükseldi. İngiltere, 6 puanda kaldı.
Yunanistan, bir sonraki maç haftasında İrlanda Cumhuriyeti'ni ağırlayacak. İngiltere, Finlandiya deplasmanına gidecek.