Yunanistan'dan büyük sürpriz!

UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan, İngiltere'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Yunanistan'dan büyük sürpriz!
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10 Ekim 2024 23:46
UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta İngiltere, sahasında Yunanistan'ı ağırladı. Yunanistan, Wembley'deki maçta sürprize imza attı ve İngiltere'yi 2-1 yendi.

Yunanistan, 49. dakikada Vangelis Pavlidis ile öne geçti. İngiltere bu gole 87. dakikada Jude Bellingham ile cevap verdi. Yunanistan'da ilk golü atan Pavlidis, 90+3'te bir kez daha sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getirdi.

Yunanistan, tarihinde ilk kez İngiltere'yi mağlup etti ve bunu deplasmanda başardı.

Bu sonucun ardından Yunanistan, 9 puana yükseldi. İngiltere, 6 puanda kaldı.

Yunanistan, bir sonraki maç haftasında İrlanda Cumhuriyeti'ni ağırlayacak. İngiltere, Finlandiya deplasmanına gidecek.

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