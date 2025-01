Yüksel Yıldırım: 'Beşiktaş gelsin bana haddimi bildirsin!'

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş Kulübü'nün kendisi hakkındaki açıklamasına yanıt verdi.



"BEŞİKTAŞ'A GÜLDÜM"



KRT Futbol'a konuşan Yıldırım, "Beşiktaş'ın açıklamasını birisi gönderdi bana, güldüm. Sadece güldüm." ifadelerini kullandı.



Açıklamada yer alan "Başka bir takımın taraftarı olmasıyla bilinen..." ifadesine değinen Yıldırım, "Ben de onun için güldüm, ona güldüm. Beşiktaş'ın böyle şeylere girmesi, hiç yakıştıramadım. Diyecek bir laf yok." sözlerini sarf etti.



"HOCAYI İSTEDİLER" AÇIKLAMASI



Açıklamasına devam eden Yıldırım, "Medyada her şey yazılıyor. Benim kulağıma birileri vasıtasıyla bu geldi. "Senin hocanı Beşiktaş istiyor" dediler. Bana öyle bir şey gelmediğini söyledi. Hocaya sordum, 'Yok' dedi. Daha sonra sosyal medyada derinleşti bu. Sportif direktörümü aradım. Fuat Çapa, "Biz de duyduk. Hocanın menajeriyle birileri konuşmuş, hocayı Beşiktaş'ı götürebiliriz" diye. Ben bunu bu kadar açıklıkla anlatmadım. Hocanın menajerine ulaşmış birileri dedim, Beşiktaş demedim. Beşiktaş için düşünmüşler. Hocam dememiş, menajeri demiş. Bu kadar yani, olay orada bitmiş. Hocamın da bu işten haberi yok, benim de yok. Sosyal medyada haberler var. Beşiktaş ilgileniyor diye. Bunları biri yazıyor. Doğrudur değildir, hiç ilgilenmiyorum. İlgilenmek de istemiyorum. Beşiktaş'ın açıklamasını çok amatörce ağırladım. Beni bugün on numara ağırladılar. Bir sürü arkadaşım yönetimde. Ben tabii ki söyleyeceğim, bana sordular. Ben bunu ciddiye almıyorum. Başka bir takımı tutuyormuşum, terbiyesizlik yapmasınlar!" ifadelerini kullandı.



"BİRİNCİ TAKIMIM SAMSUNSPOR"



Galatasaraylı olduğu yönündeki açıklamalara tepki gösteren Yıldırım, "Ben 60 doğumluyum. Samsunspor, 1965 yılında kurulmuş. Ben doğduktan 5 yıl sonra kurulmuş. Biz mahallede oynarken bir taraf Galatasaray, bir taraf Fenerbahçe olurdu. Beşiktaş ve Trabzonspor bile olmazdı. Biz Anadolu'da böyle büyüdük. Ama ne zaman Samsunspor oldu, biz de artık maçlara gider olduk. Samsunspor daima bizim birinci takımımız olmuştur. Diğerleri gibi yalan konuşmuyorum. Gidip kongre üyesi de olmadım. Evet, bir Galatasaray sempatizanlığım var. Ben bunu saklamadım. Ama başka medyalar alıyor ve bir yerlere götürüyor. Demek ki ben çok başarılıyım, meyve veren ağaç taşlanır." sözlerini sarf etti.



"PUANIMIZ GASP EDİLDİ"



Hakem performansını eleştiren Yıldırım, "Beni niye tebrik ediyorsunuz, bizim puanımız gasp edildi. Biz Beşiktaş'ı yenmeye geldik. Orada hakem rezil bir karar verdi. Faul bile doğru değil. Bu, şunu gösteriyor; Samsunspor haddini aştı. Kimsenin beklemediği bir ortamda 3. sıraya oturdu ve Beşiktaş'ı yensek durumu perçinleyecektik. Herkesin şikayet ettiği bir yapı var diyorlar ben oralara girmem ama Samsunspor, artık Anadolu'nun sesi olmak için aday." dedi.



"BEŞİKTAŞ GELSİN HADDİMİ BİLDİRSİN"



Beşiktaş'ın açıklamasına tekrar değinen Yıldırım, "Haddimi aşacak ne demişim, hadi söyleyin. Terbiyesizlik yapıyorlar diyorum ben de onlara. Dostum ama ilk Kulüpler Birliği Toplantısı'nda başkan Serdal'a soracağım! Beşiktaş'ın hocası hayırlı olsun dedik, konuştuk ama bir sürü hocayla görüştüler. Benim kulübümün şu andaki aktif hocasının adı da geçti. Geçmediyse özür dileyeceğim herkesten. Sosyal medyada yazıyorlar. Biz de ya inanacağız ya da inanmayacağız. Yalandır, doğrudur bilemem. Beşiktaş, "Bu bir yanlış bilgi" der ama haddimi aşmışım! Bana haddimi bildirecek adam daha doğmadı! Hodri medyan! Hodri meydan diyorum Beşiktaş'a! Haddimi bildirsin, ne yapıyorum ben ya, ne terbiyesizlik yapıyorum! Yüksel Yıldırım, dünyanın sayılı iş adamıdır. Beşiktaş, böyle bir adama laf diyemez. Ben kınıyorum. Cevap da vermeyeceğim. Terbiyesizlik yapmasın. Herkes haddini bilecek. Ben haddimi aştıysam, çıkar özür dilerim. Ben böyle bir şey olduğunu duydum dedim." ifadelerini kullandı.



"GALATASARAY'A OLAN SEMPATİMİ SAKLAMAYACAĞIM!"



Galatasaray ile ilişkilendirilmesi hakkında konuşan Yıldırım, "Ben Beşiktaş sempatizanı olsam ne diyeceklerdi, böyle bir şey yazacaklar mıydı? Terbiyesizlik yapmasınlar. Cumhurbaşkanımız, Fenerbahçe'yi tutuyor ama Rizeli, Rizespor'u da tutuyor. Herkesin bir takımı var. Bir de bulunduğu şehrin takımını tutar. Eskiden çift takım gayet normaldi. Şimdi ne oluyor böyle? Demokrasi yok mu, bana saygı yok mu? İstediğimi tutarım, istediğimi tutmam. 5 takım olsa ne olacak? Ben; Barcelona'yı, Real Madrid'i, Liverpool'u, Bayern Münih'i de tutuyorum. Bunlar sevdiğim takım. Fransa'da takım aldım. Daha bir tane maçına gitmedim. Şu anda maç oynuyorlar. Biz bir şey yapmıyoruz. Finansal futbol buna alışacaksınız. Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin de bir gün sahibi olacak. Olmak zorunda. Kim ödeyecek 300 milyon euro borcu? Hasan Arat geldi, borç koydu gitti. Öbürü geliyor, borç koyup gidiyor. Ben gidemiyorum. Ben bu kulübün sahibiyim. Her kuruş cebimden çıkıyor. Türkiye alışık değil bunlara. Şov yapıyor insanlar. Sonra da 'Şu takımın sempatizanı' diyorlar. Geçin bunları. Bugün Samsunspor'un 3 puanı gasp edildi. Beşiktaş'ın doğru dürüst pozisyonu yoktu kırmızı karta kadar. Ondan sonra maçı domine ettiler. Demek ki, 10 kişilik Samsunspor, 11 kişilik Beşiktaş'a denk. Açıkça Türkiye'ye gösterdik. Beşiktaş o kadar transfer yapmış, başarısız olmuş. Buna bakmıyorlar. "Yüksel Yıldırım başka bir takımın sempatizanı." Evet, sempatizanlığım var ve ben bunu saklamayacağım. Sonuna kadar söyleyeceğim. Nedir bunda zor olan?" sözlerini sarf etti.



"SERDAL BAŞKAN'I ARAYACAĞIM!"



Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile görüşeceğini söyleyen Yıldırım, "Serdal Başkanı arayabilirim de ama ne terbiyesizlik yaptığımı soracağım. Bu tür yazıları kimler yazıyor? Yazmadan önce başkan görmüş mü? Benim başkanlarla aramı açarlar, hiç problem değil. Futbolda zaten Türkiye bölünmüş, herkes herkese düşman oluyor. Ben öğrenciyken tüm maçlar İnönü'de oynanırdı. Kale arkasının bir tarafı Galatasaray, bir tarafı Fenerbahçe'ydi. Tezahüratlar yapılırdı. Kardeşçe ayrılırdı. Şimdi bir arada oturulmuyor, maç izlenmiyor. İnsanlar düşman olmuş, başkanlar düşman olmuş. Nereye gidiyoruz, anlamış değilim. Benim 3 puanım çalınıyor, bununla ilgili neden bir şey söylenmiyor?" ifadelerini kullandı.



"BEŞİKTAŞ BÖYLE ŞEYLER SÖYLEYEMEZ!"



"ADANA DEMİR BAŞKANI FENERBAHÇELİ"



Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın Fenerbahçeli ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın Galatasaraylı olduğunu söyleyen Yıldırım, "Adana Demirspor'un başkanı Fenerbahçeli, Eyüp'ün Galatasaraylı. Bunların hepsi bir takım tutuyor. Ben dik duruyorum. Bu ülkede tek dik duran başkan benim. Biat etmiyorum birilerine. Ben paramla geldim, paramla giderim diyorum. Bunlar alışık değil. Ben, bu kulübün tüm borçlarını ödedim. Satın aldım. Yatırım yaptım. Premier Lig'de nasıl Manchester United'ın, Liverpool'un sahibi varsa, Samsunspor'un da sahibi var. Türkiye'de futbola yön vermeye geldim. Bu kadar iddialı söylüyorum. Bu insanlar artık futbolun siyasetin elinde olmayacağını görecek bir gün. Şunun bunun oyuncağı olmayacağını görecek! Herkes kulüpleri soyuyor! Ben bunları mı konuşayım! Gelen giden başkanların ne kadar para götürdüğünü, menajerlerle nasıl iş yaptığını herkes biliyor ama kimse anlatamıyor. Ben söylüyorum açık açık. Şike var dedim bu ülkede dedim. Benim şampiyonluğum çalındı alt ligde. Kimse bir şey yapmadı. Şimdi yapı, hakem çetesi, bahis çetesi diye konuşuyorlar. Günaydın ya günaydın! Yeni mi duyuyorsunuz? Dürüst olsun insanlar, çıksın konuşsunlar. Söylemiyorlar, yapamıyor. Kimse de dokunamıyor. Bugün Beşiktaş'la çok güzel bir maç yaptık. Kırmızı karta kadar hiçbir sorun yoktu. Ondan sonra maçın dengesi değişti. Ben oyuncularımı kutluyorum. Aslanlar gibi savaştılar. Beşiktaş'a kaybetmedik. O hakem utanmasa golü kendisi atacaktı! Beşiktaşlı atsa kendisini penaltı çalacaktı. Bu kadar kötü niyetli. İlk defa hakemler üzerine kötü konuşuyorum. Beşiktaş beni yenemiyor, peşine bir şey konuşmuşum. Haddimi aşmışım, başka bir takım tutuyormuşum... Onlara mı kaldı bu işler! Biz maç yaptık. Hakem, Beşiktaş'ın yenmesi için gerekeni yaptı. Beşiktaş, çık ve açıklama yap. Bu kadar iddialı söylüyorum. 10 kişi oynadım 30 dakika. 3 puanı kaçırdım. Üzülüyorum. Oyuncular prim alacaktı, alamadılar. Hepsi üzgün. Üzgünüm böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalıyorum. Haberim yoktu. Sağ olun bana bu fırsatı verdiniz. Biz Anadolu'da ilk 10'a oynamak, bu ligde kalıcı olmak istiyoruz. İnşallah ileride de o efsane takım geri gelecek. Biz oyuncu yetiştireceğiz. Büyük kulüplere, Avrupa'ya oyuncu satacağız. Biz bir yapı yapıyoruz. Türkiye'de birden fazla takımı olan ilk insanım. Benim amacım farklı bir şey yapmak. Manchester City'nin sahipleri bunu büyük paralarla yapıyor, ben küçük paralarla yapıyorum. Samsunspor'u ligde 3. sırada olması, bir başarı, tesadüf değil. Ben icraat yapıyorum, diğerleri gibi boş şeyler yapmıyorum. Ben başkanlık doğru dürüst yapmıyorum, sahiplik yapıyorum. Bu kulübün paraları tıkır tıkır ödeniyor. Biz futbolu yukarıya doğru çıkarmaya çalışıyoruz. Göztepe, ne kadar yönetiliyor. Elinde 10 yıllık data var. İnşallah bizim kulübün de böyle olacak. Biz her maç sonra rakip takımlara saldırmıyoruz." dedi.



RESMİ SİTEDEN AÇIKLAMA



Samsunspor, Yüksel Yıldırım'ın açıklamalarının ardından resmi siteden açıklama yaptı ve Beşiktaş'a yanıt verdi.



Samsunspor'un açıklaması şu şekilde:



"Beşiktaş Kulübü'nün, Kulüp Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım hakkında yapmış olduğu, yakışıksız ifadeler içeren ve "Efendi Beşiktaş" mottosuna uymayan açıklamalarını üzüntüyle takip ediyoruz.



İçinde bulunduğu mevcut zor durum ve sportif başarı elde edememenin verdiği üzüntüyle yapılan bu talihsiz açıklamaların tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir.



Beşiktaş Kulübü'nü olayları kişiselleştirmemeye ve sportmenliğe uygun hareket etmeye davet ediyoruz.

Kim ne derse desin, ne konuşursa konuşsun; Samsunspor Kulübü, hedefleri doğrultusunda durmaksızın çalışmaya ve Türk futboluna değer katmaya devam edecektir"



NE OLMUŞTU?



Beşiktaş Kulübü, maçın ardından Yüksel Yıldırım'ın yaptığı açıklamalara yanıt olarak "Reeder Samsunspor Kulübü Başkanı R. Yüksel Yıldırım, bugün bir televizyon kanalına verdiği röportajda Kulübümüz hakkında haddini aşan ifadeler kullanmıştır. İlk olarak belirtmek isteriz ki Reeder Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis, hiçbir zaman gündemimizde olmamıştır. Dolayısıyla Reis için ne kulübüyle ne de kendisi ya da menajeriyle doğrudan ya da dolaylı herhangi bir görüşme gerçekleştirilmemiştir. Maç sonrasındaki basın toplantısında ilgili antrenör, kulüp başkanını yalanlayarak bu konuda en güzel cevabı vermiştir. Başka bir takımın taraftarı olmasıyla bilinen ve şu anki Reeder Samsunspor Kulübü Başkanı sıfatıyla bugün ağırladığımız R. Yüksel Yıldırım, takımının Tüpraş Stadyumu'nda kazandığı bir puanın verdiği coşkuyla haddini aşan, terbiye sınırlarını zorlayan ifadeler kullanmıştır. Robert Yüksel Yıldırım'ın kendi teknik direktörü tarafından yalanlanan açıklamalarının takdirini kamuoyuna bırakıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.



YÜKSEL YILDIRIM NE DEMİŞTİ?



Yüksel Yıldırım maçın ardından Ekol TV'ye yaptığı açıklamada, "10 kişi ile 1 puan, tabii ki seviniyoruz. 64'ten 96'ya kadar 10 kişi oynadık. 1 puanla çıktığımıza seviniyorum ama ondan önce denk bir maçtı. 3 puan için çalıştık bütün hafta. Tek parola galibiyetti. 10 kişi Beşiktaş'ı yenmek, zoru başarmaktı. Az kalsın onu da yapacaktık. 1 puana razıyız. Beşiktaş artık bizim ilk 3, ilk 5 için rakiplerimizden biri. Biz Samsunspor olarak hedefimizi büyüttük. Kesinlikle kırmızı kart değil, çok ağır. Çok kızdım. Bizi mahvetti hakem. Hakemin büyük hatası yok. Bir iki yanlış korner gösterdi ama Samsunspor'a kolay sarı kart gösterdi. İkinci sarı kart ağır oldu. Dengemizi değiştirdi. Hakemin çok etkisi yok ama bir tane sarı kartı birçok şeyi değiştirdi. Samsunspor olarak mutsuzuz." ifadelerini kullandı.



Samsunspor'un maç sonu, "Sözde adaletinize rağmen, puanımızı aldık. Eve Dönüyoruz!" hakkında konuşan Yıldırım, "Mükemmel, kim yapmışsa on numara yapmışlar. Bravo, tebrik ederim onları. Haberim yoktu. Bağımsız çalışıyorlar, profesyonel. Ben gerekli durumlarda karışıyorum. Güzel bir profesyonel icra kurulumuz var." sözlerini sarf etti.



"HAKEM, BEŞİKTAŞ KAZANSIN İSTEDİ"



Beşiktaş'ın durumu hakkında konuşan Yıldırım, "Fenerbahçe ile Galatasaray, Türkiye'de ayrı bir kulvarda ikisi. Beşiktaş ve Trabzonspor, iyi para harcadı. Başakşehir var. Bizim bütçemiz dar. 3. olmak için iyi bir takım olmanız gerekiyor. Tesadüfe değil. Bizim bulunduğumuz yer tesadüf değil. Hocamız Thomas Reis de Türkiye'yi seviyor, biliyor artık. Ligi çok iyi buluyor kendisi. Hayatında ilk defa böyle bir başarı yakalıyor. Seviliyor. Hakemler konusunda pek mutlu değil. Bugün bizim bunu söyleme hakkımız var. İkinci sarı kart ağır bir karardı ama adalet yerini buldu. İkinci sarı kart, VAR'a gitmiyor. Hakem bizi öyle güzel doğradı... Bizim oyuncularımıza çok ucuz sarı kart gösterdi. Keşke Beşiktaş'a da gösterseydi. Hakem bugün yanlıydı, bir gol atmadığı kaldı! Beşiktaş'ın kazanmasını istedi. Ama önemli değil, kalecimiz, direkler korudu bizi." dedi.



"BEŞİKTAŞ HOCAMIZA TEKLİF YAPMIŞ"



Beşiktaş'ın Thomas Reis'a teklif ilettiğini söyleyen Yıldırım, "Bizim hocaya da dolayı bir teklif gelmiş Beşiktaş'tan. Öyle duyduk, menajeri üzerinden. Hocamız kabul etmediğini ve Samsun'da mutlu olduğunu söylemiş. Hoca, salak değil. Almanya'dan geliyor. Biliyor nasıl bir takıma geldiğini. Burada başkan var. Beşiktaş'ın ne olacağı belli değil. 4 ay sonra bir seçim daha var. Niye macera arasın? Burada bir proje var. Biz, ligin ilk 5'te bitirirsek, hocamız seneye Avrupa'da bir takım çalıştırıyor olacak. Tahtamız açılacak. Erken imzalar atmayı düşünüyoruz şubatta tahta açıldıktan sonra. Menajerlerine sormuşlar. Direkt hocamıza değil, menajerine sorulmuş." ifadelerini kullandı.



THOMAS REIS'İN SÖZLERİ



Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Beşiktaş maçından sonra basın toplantısında Beşiktaş'ın kendisine teklifte bulunup bulunmadığı yönündeki soruya, "Benimle kimse konuşmadı. Ben burada olduğum için çok mutluyum. Beşiktaş'ın yeni bir hocası var. Samsunspor'da olduğum için çok mutluyum." diye cevap verdi.