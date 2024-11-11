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Youssef En-Nesyri'nin çabası yetmedi

Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, Sivasspor maçında çok çabalamasına rağmen fileleri havalandıramadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Youssef En-Nesyri'nin çabası yetmedi
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11 Kasım 2024 09:49
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri, Sivasspor karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

Faslı santrfor, Sivasspor karşısında gol atamadı ama etkili bir oyun ortaya koyup skora katkı sağladı. En-Nesyri, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda başrolü oynayan isim oldu. İlk yarıda da 44'te yaptığı vuruşta direği geçemedi.

En-Nesyri, 70. dakikada yerini Edin Dzeko'ya bıraktı.

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