Youssef En-Nesyri'nin çabası yetmedi

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri, Sivasspor karşılaşmasına ilk 11'de başladı.
Faslı santrfor, Sivasspor karşısında gol atamadı ama etkili bir oyun ortaya koyup skora katkı sağladı. En-Nesyri, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda başrolü oynayan isim oldu. İlk yarıda da 44'te yaptığı vuruşta direği geçemedi.
En-Nesyri, 70. dakikada yerini Edin Dzeko'ya bıraktı.
Faslı santrfor, Sivasspor karşısında gol atamadı ama etkili bir oyun ortaya koyup skora katkı sağladı. En-Nesyri, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda başrolü oynayan isim oldu. İlk yarıda da 44'te yaptığı vuruşta direği geçemedi.
En-Nesyri, 70. dakikada yerini Edin Dzeko'ya bıraktı.