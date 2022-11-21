Yok böyle sevgi; Arda Güler

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler, ilk kez Ay-Yıldızlı formayla sahaya çıkmanın gururunu yaşarken tribünlerdeki binlerce taraftar ile televizyon başındaki milyonlar da genç yeteneğin bu duygusuna ortak oldu.



Türk futbolunun göz bebeği Arda Güler, eşine az rastlanır bir şekilde taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazanmayı başardı. Tribünlerdeki taraftarlar Arda'nın takımını tutmasa dahi genç oyuncuya destek olmayı ihmal etmiyor.



Fenerbahçe'de bu sezon 13 resmi maçta forma şansı bulan Arda Güler, bu maçlarda 3 gol 1 asistlik katkı sağladı.

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