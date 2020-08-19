Yeni Malatyaspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoşgeldin Hamza Hamzaoğlu. Kulübümüz teknik direktörlük için Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmıştır." ifadeleri kullanıldı.



İmza töreninden fotoğrafların da yer aldığı duyurunun ardından, Hamzaoğlu'nun teknik direktörlük kariyerinden görsellerin yer aldığı bir video paylaşımı da yapıldı.



Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hikmet Karaman ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı.



