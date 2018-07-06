Yeni Malatyaspor, hazırlık maçını kazandı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Romanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Dunarea Calaraşi ile yaptığı hazırlık maçını 1-0 kazandı.



Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Karacasu beldesinde sürdüren Malatya ekibi, kamp döneminin ilk hazırlık maçını yaptı.



Kamp yaptığı otelin antrenman sahasında Dunarea Calaraşi ile karşılaşan Malatya ekibi, sahaya Fabien Farnolle, Sadık Çiftpınar, Murat Akça, Sincere Seth, Issam Chebake, Murat Yıldırım, Danijel Aleksic, Ahmet Ildiz, Hüseyin Ekici, Mustafa Eskihellaç ve Eren Tozlu ilk 11'iyle çıktı.



Karşılaşmaya hızlı başlayan Yeni Malatyaspor, 10. dakikada Eren Tozlu'nun attığı golle 1-0 öne geçerken, ilk yarıyı da bu skorla üstün tamamladı.



Yeni Malatyaspor, ikinci yarı sahaya farklı bir 11 ile çıktı. Bu devrede iki takım da skoru değiştiremezken, Yeni Malatyaspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.



Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, güzel bir maç oynadıklarını söyledi.



Bulut, ilk etap hazırlık kampında daha çok savunma ağırlıklı çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Defans anlamında iyiydik. Kalemizde birkaç pozisyon gördük. Bu da hazırlık maçlarında normaldir. İlk yarıda bizim girdiğimiz birkaç pozisyon vardı. Birini değerlendirdik öne geçtik. Onu da koruduk." diye konuştu.



İlk hazırlık maçında skordan ziyade altyapıdan aldıkları futbolcular ile transfer ettikleri oyuncuları görmeyi ve ne durumda olduklarını anlamayı istediklerini aktaran Bulut, "Bugün onu da gördük. Eksiklerimiz var. Birkaç sakatımız var. Onlar da inşallah ikinci hazırlık maçımızda hazır olacak ve sahaya sürmeye çalışacağız. Bunun yanında birkaç transfer daha yapmak istiyoruz. Bu transferleri inşallah ikinci etap kampımıza yetiştireceğiz." ifadelerini kullandı.



İkinci hazırlık maçlarını 10 Temmuz'da yapacaklarını kaydeden Erol Bulut, yine aynı sahada başka bir Romanya Birinci Lig takımı ile karşılaşacaklarını belirtti.



