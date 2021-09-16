Yemen'de 7 yıl sonra futbol ligleri başladı

Uzun yıllardır iç savaşla boğuşan Yemen'de futbol ligi müsabakaları 7 yıl sonra yeniden başladı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Yemen'de 7 yıl sonra futbol ligleri başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Eylül 2021 00:44
Uzun süredir siyasi istikrarsızlık ve iç savaşla boğuşan Yemen'de 7 yıl aradan sonra futbol ligi müsabakaları başladı.

Liglerin yeniden başladığına ilişkin açıklama Yemen Futbol Federasyonundan geldi.

Ülkedeki çatışmalar nedeniyle 7 yıldır ara verilen karşılaşmalara yapılan iki maçla başlandı.

İlk maçta "Hadramevt Halkı" ile "İbb Birliği" takımları Hadramevt kentinde karşı karşıya gelirken, karşılaşma golsüz berabere bitti. Şebve kentinde yapılan ikinci karşılaşmada ise "Taiz Şahini" takımı, "İbb Halkı" takımını 2-0 mağlup etti.

En son 2013 yılında gerçekleştirilen Yemen Futbol Ligi müsabakaları, meşru hükümetin kontrolündeki Hadramevt ve Şebve vilayetlerinde düzenleniyor.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.