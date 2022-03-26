Yalovaspor'dan kritik galibiyet! :72-68

ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Türk Telekom'u konuk eden Semt77 Yalovaspor, rakibini 72-68 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yalovaspor'dan kritik galibiyet! :72-68
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26 Mart 2022 22:27
NG Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Semt77 Yalovaspor, sahasında Türk Telekom'u 72-68 yendi.
Salon: 90. Yıl Spor Salonu

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Mehmet Serdar Ünal, Erhan Gürsel

Semt77 Yalovaspor: Oğulcan Baykan, Galliant 14, İsmail Kerem Gülmez, Starks 15, İlkan Karaman, Brown 11, Ali Berkan Özçiftci, Efe Ergi Tırpancı, Lee 19, Mert Celep, Rupnik 11, Muhammed Doğan Şenli 2

Türk Telekom: Perez 11, Clemmons 16, Erdi Gülaslan 4, Batuhan Acar, Samet Geyik 4, Berk Demir, Ellis 2, Dawkins 6, Dorukhan Engindeniz, Terrel 23, Can Uğur Öğüt 2, Burak Gözeneli

1. Periyot: 17-7

Devre: 38-26

3. Periyot: 54-42

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