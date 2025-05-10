Yalovaspor, Basketbol Süper Ligi'nden düştü

Manisa Basket, geciken ödemeleri nedeniyle hafta boyunca sadece 2 saat antrenman yaparak maça çıkan ONVO Büyükçekmece'yi deplasmanda 107-84 yendi ve 10. galibiyetini alıp ligde kalma şansını artırdı. Bu sonuçla Yalovaspor resmi olarak ligden düşmüş oldu.



Manisa Basket ilk 5 dakikadan sonra bütün kontrolü eline aldı ve özellikle Lual Lual Acuil'in boyalı alanı domine etmesiyle arayı açtı.



Büyükçekmece üçlükler ve Emircan Koşut'un smaçları ile başladı ve 5. dakikada 21-9 öne geçti. Manisa Basket 15-0'lık seriyle 8. dakikada skoru 24-21 lehine çevirdi ve Brodric Thomas'ın 8 sayılık katkısıyla ilk periyodu 28-25 önde tamamladı.



İkinci çeyreğin ikinci dakikası 36-29 Manisa üstünlüğü ile geçildi. 8. dakikada Manisa 48-43 öndeyken Emircan Koşut 4. faulünü aldı. Boyalı alana kolay giren Manisa ilk yarıyı 55-48 önde bitirdi, Lual Lual Acuil 16, fabian White 10 sayı attı. Büyükçekmece'nin en skorer ismi ise Markel Starks oldu (11 sayı). İlk yarıda Manisa hiç top kaybı yapmadı.



Lual Lual Acuil'in hücum performansıyla Manisa üçüncü çeyreğin 4. dakikasında farkı çift hanelere (68-56) çıkardı. Büyükçekmece savunma kaynaklı sayılarla periyod sonunda farkı 4 sayıya (76-72) çekti.



Daha diri kalan Manisa Basket son 5 dakikaya 91-76 önde girdi ve farkı 20 sayıya kadar getirip sahadan 107-84 galip ayrıldı.



Öne çıkanlar



Büyükçekmece: Yannick Frankie 14 sayı, 3 ribaund, Markel Starks 17 sayı, 3 ribaund, 5 asist, Evan Bruinsma 10 sayı, 9 ribaund, 3 asist, Jermaine Love 12 sayı, 3 ribaund, 3 asist



Manisa Basket: Lual Lual Acuil 35 sayı (15/18 ikilik), 4 ribaund, 2 asist, Hugo Besson 13 sayı, 3 ribaund, 2 asist, Brodric Thomas 18 sayı (4/7 üçlük), 7 ribaund, 4 asist, Fabian White 18 sayı, 8 ribaund [Basketfaul]



