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Yakın Doğu, Galatasaray'ı eleyip yarı finalde

Galatasaray, Kadınlar Basketbol Ligi çeyrek final 2. maçında Yakın Doğu Üniversitesi'ne 87-81 mağlup oldu ve seride durumu 2-0 yapan Yakın Doğu Üniversitesi yarı finale kaldı.

Kaynak: Sporx.com ve AA
Yakın Doğu, Galatasaray'ı eleyip yarı finalde
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28 Nisan 2018 17:42
Galatasaray, Kadınlar Basketbol ligi çeyrek final ilk maçında 90-53 mağlup olduğu serinin ikinci karşılaşmasında 87-81 mağlup olarak elendi.

Bu sezon ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan Galatasaray kadın basketbol takımı; Işıl Alben, İrem Naz Topuz, Allie Quigley, Jelena Dubljevic, Gintare Petronyte 5'lisi ile maça çıkmıştı.

Yakın Doğu Üniversitesi ise Vandersloot, Olcay Çakır, McBride, Lavender, Holingsvorth 5'lisi ile maça çıktı. 

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