Yakın Doğu, Galatasaray'ı eleyip yarı finalde

Galatasaray, Kadınlar Basketbol ligi çeyrek final ilk maçında 90-53 mağlup olduğu serinin ikinci karşılaşmasında 87-81 mağlup olarak elendi.
Bu sezon ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan Galatasaray kadın basketbol takımı; Işıl Alben, İrem Naz Topuz, Allie Quigley, Jelena Dubljevic, Gintare Petronyte 5'lisi ile maça çıkmıştı.
Yakın Doğu Üniversitesi ise Vandersloot, Olcay Çakır, McBride, Lavender, Holingsvorth 5'lisi ile maça çıktı.
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Bu sezon ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan Galatasaray kadın basketbol takımı; Işıl Alben, İrem Naz Topuz, Allie Quigley, Jelena Dubljevic, Gintare Petronyte 5'lisi ile maça çıkmıştı.
Yakın Doğu Üniversitesi ise Vandersloot, Olcay Çakır, McBride, Lavender, Holingsvorth 5'lisi ile maça çıktı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın